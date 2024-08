Tonali: "Fuori dal tunnel, per 16 volte tornato in Italia. Grazie Newcastle"

Newcastle, le parole di Tonali

Sandro Tonali è partito parlando delle sensazioni ritrovate dopo il lungo stop: “Sono felice per la prima volta negli ultimi undici mesi. Sto bene perché so che la squadra era con me e i tifosi anche. Non sono stato da solo e per me è stato molto importante perché ero davvero in difficoltà nei primi tre mesi. Ora sembra un nuovo momento, un altro punto nella mia vita, ma non solo per me, anche per la mia famiglia. Ho una grande squadra dietro di me, poi ci sono i miei amici, il mio entourage”. Sul percorso fatto: "Sono tornato in Italia sedici volte per dei meeting con la Federazione, con i bambini. È importante sia per me che per i giocatori giovani, perché è un problema di vita, ancor prima che per i giocatori di calcio. Noi siamo fortunati, non abbiamo certi problemi come chi si alza al mattino e va al lavoro. La vita è così differente e la gente con cui sono stato a contatto mi ha aiutato. Il mio psicologo, i giovani in Italia, ho parlato con loro e qualsiasi persona che voleva aiutarmi. Voglio aiutare le persone in difficoltà, perché sono in una posizione davvero fortunata, soprattutto adesso che sto tornando a giocare a calcio”.