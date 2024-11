"Cocaina dopo aver fatto da Var agli Europei": shock in Inghilterra

La Uefa annuncia in una nota di aver nominato un ispettore per valutare la possibile violazione delle norme disciplinari da parte dell'arbitro inglese David Coote . Il fischietto 42enne, già sospeso dalla sua Assoarbitri per gli insulti a Jurgen Klopp e al Liverpool in un video di qualche anno fa ma diventato virale sui social nei giorni scorsi, ha fatto parlare di sè anche per un altro filmato, diffuso dal "Sun", dove viene inquadrato mentre sniffa della polvere bianca il giorno dopo aver fatto da Var in Francia-Portogallo a Euro2024.

Gli insulti a Klopp

Qualche giorno fa è stato diffuso un video sui social, risalente al 2020, dove si vede l'arbitro inglese parlare della gara arbitrata tra Liverpool e Burnley in quel periodo: "Con il Liverpool è stata una merda. Klopp? Un tedesco bast***o. Oltre a essersela presa con me quando li ho arbitrati contro il Burnley durante il lockdown, mi ha accusato di mentire e poi se l’è presa pesantemente con me. Non ho nessun interesse a parlare con qualcuno così f****tamente arrogante. Quindi faccio del mio meglio per evitare di parlargli. Mio Dio, c***o di tedesco. James Milner è ok". Subito dopo Coote ha chiesto alla persona che ha registrato il video di non condividerlo: "Giusto per essere chiari, quell'ultimo video non può andare da nessuna parte. Sul serio".