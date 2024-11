Chiesa, luce in fondo al tunnel: la novità e quando può essere convocato

LIVERPOOL (Regno Unito) - Federico Chiesa si avvicina al rientro . L'ex esterno della Juventus, prelevato dal Liverpool negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, ha svolto quest'oggi l'intera seduta di allenamento con il resto dei compagni: dopo aver assistito dalla tribuna a numerose partite dei Reds, il calciatore scuola Fiorentina t ornerà presto nella lista dei convocati di Arne Slot . Difficile ipotizzare una sua convocazione per la super sfida contro il Manchester City, in programma domenica (ore 17:00), mentre appare al momento più probabile la sua partecipazione al turno infrassetimanale di mercoledì sera contro il Newcastle .

Chiesa, inizio in dificoltà

Stagione molto complicata per l'ex bianconero che, di fatto, non ha svolto la preparazione con i Reds faticando a trovare spazio e forma. L'ultima sua apparizione in campo tra Premier e Champions League risale al 21 settembre quando giocò appena 18' nel successo contro il Bournemouth, poi panchina la settimana successiva contro il Wolverhampton prima di fermarsi per l'infortunio muscolare.