La mano con quattro dita, il guanto inquieta la Premier: ecco perché

Un guantone con lo spazio per 4 dita e non 5? Si, tutto vero. Una novità che è apparsa nella sfida di Premier League tra Fulham e Southampton (quest'ultimo affidato nelle scorse ore a Ivan Juric ): la partita è stata giocata a Craven Cottage ed è terminata per 0-0. A presentarsi con questa particolare invenzione il portiere dei Saints, Aaron Ramsdale . Una scena che ha lasciato tutti esterefatti, allo stadio e non.

Premier, Ramsdale e il guantone con 4 dita

C'è un motivo ben preciso per cui l'estremo difensore inglese indossa un guantone con lo spazio per sole 4 dita. Il tutto nasce infatti da un infortunio avuto alla mano sinistra nel match del 9 novembre scorso contro il Wolverhampton, con Ramsdale che, avendo rimediato una frattura al dito medio, si è dovuto sottoporre ad intervento chirurgico. E così, per proteggersi al meglio, ha deciso di indossare un guantone in cui medio e anulare sono stati 'fusi'. Un qualcosa di simile vide protagonista anche Gianluigi Donnarumma un paio di anni fa, anche lui alla mano sinistra: il problema fu al mignolo, che essendo stato bloccato all'indice con una fasciatura, in quel caso lo costrinse ad aprire gli spazi delle due dita del guantone mancino e ad unirle.