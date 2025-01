Guardiola, gioia a metà: "Non chiedetemi se è tornato il vecchio City"

Il difficile momento vissuto negli ultimi mesi non sarà di certo già archiviato, ma il Manchester City sembra sulla buona strada. Con la vittoria contro il West Ham , con un roboante 4-1, i ragazzi di Guardiola inanellano il secondo successo consecutivo dopo quello con il Leicester . Tre punti per accorciare sulle prime posizioni, ma che danno soprattutto molta fiducia in vista della seconda parte di stagione. Nonostante l'ottima prestazione, il tecnico spagnolo nell'immediato post-partita si è detto soddisfatto " a metà ".

City-West Ham, Guardiola: "Contento del risultato, ma..."

Ai microfoni della mixed-zone, Pep Guardiola ha analizzato la vittoria sul West Ham. Un commento sorprendentemente molto critico: "Non siamo al nostro livello. Abbiamo vinto e siamo molto contenti. Siamo giudicati in base ai risultati che otteniamo, ma la prestazione non è stata buona". E aggiunge: "All'inizio del match gli avversari avrebbero meritato di essere sul 0-1 o addirittura sul 0-2. Poi abbiamo corso molto e siamo stati ordinati. Sono contento del risultato, ma non potete chiedermi se è tornato il vecchio City, perché non lo siamo ancora".

Su Savinho che continua a sorprendere: "Non pensa molto. Quando sei qui da molti anni i giocatori credono di meritare qualcosa di speciale per quello che hanno fatto. È un grosso errore. Savinho ha ancora molto da dimostrare. Il gol è stato fortunoso ma i due assist sono stati geniali".

E sul nuovo modo di giocare che potrebbe favorire di più Haaland: "Un modo di giocare vecchio stile, con il sinistro sulla sinistra e il destro a destra, aiuta il tipo di attaccante che abbiamo. Haaland ha ancora molto da migliorare, ma in questo momento ha qualcosa di speciale e riesce ad aiutare la squadra".