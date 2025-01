Chiesa entra e il Liverpool passa nel recupero. Frena l'Arsenal

LONDRA (Regno Unito) - Il Liverpool di Arne Slot, che getta nella mischia l'ex Juventus Federico Chiesa soltanto all'87' al posto di un esausto Gakpo, si impone - a tempo scaduto - 2-0 in casa del Brentford undicesimo nella classifica di Premier League, riportando così a sette punti - 50 contro 43 in 21 partite disputate - il proprio vantaggio sull'Arsenal secondo. I padroni di casa partono forte e hanno una ghiotta opportunità dopo 5' con l'ex Sampdoria Mikkel Damsgaard ma, col passare dei minuti, quello che va in scena al Brentford Community Stadium di Londra è un monologo a tinte Reds: da Gravenberch a Salah, da Gakpo ad Alexander-Arnold, sembrano tutti involontari protagonisti di una giornata storta. Fino al 91', quando Darwin Nunez , su assist del terzino inglese, segna il gol decisivo. Due minuti più tardi, poi, lo stesso attaccante uruguayano sigla anche la rete del raddoppio .

L'Arsenal frena: rimontato in casa dall'Aston Villa

L'Arsenal frena la sua rincorsa al Liverpool pareggiando in casa contro l'Aston Villa 2-2. Gran rammarico per i Gunners che comandavano 2-0 dopo i gol al 35' di Martinelli e al 55' di Havertz ma i Villains non si sono arresi e in 8 minuti riprendono la partita: Tielemans segna al 60' e al 68' Watkins firma il pari con un superbo tiro al volo. All'88' Merino realizza il gol del 3-2 Arsenal ma al Var l'arbitro lo annulla per tocco di mano.

Arsenal adesso a -6 (50-44) dai Reds con la squadra di Slot che ha ancora una partita da recuperare.

Gli altri match

Il Fulham sbanca il King Power Stadium di Leicester con il medesimo punteggio grazie alle reti di Smith Rowe al 48' (su assist dell'ex Toro Lukic) e Adama Traoré al 68', così come il Crystal Palace che, con la doppietta di Mateta al 48' e all'89' su rigore, si impone al London Stadium contro il West Ham. Altro successo esterno nel primo match di giornata: il Bournemouth di Huijsen, in campo per 90', travolge 4-1 a domicilio il Newcastle con tripletta della vecchia conoscenza della Roma Justin Kluivert (6', 44' e 92') e gol di Kerkez al 96'. Per i padroni di casa il momentaneo pari era stato invece messo a segno da Bruno Guimaraes al 25'.