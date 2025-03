Tonali, occhio all'agente: "Sicuro torna in Italia, vediamo quando"

Marianna Mencacci , procuratrice di Sandro Tonali , è stata raggiunta dai microfoni di SportItalia dove ha parlato soprattutto del futuro del suo assistito, attualmente in forza al Newcastle : "Tornerà in Italia. Quando? Difficile dirlo. E’ un patrimonio calcistico italiano, è bello veder crescere un uomo attraverso le difficoltà. L’ho iniziato a seguire a Brescia, quell’operazione che lo ha portato in Inghilterra è stata straordinaria, mi rendo conto abbia destato malumori".

Le parole di Mencacci

"Tonali, figlio del Milan, fede che c’è e resterà per sempre, viene venduto per una cifra record. E’ stata una scelta anche per provare un’esperienza nuova. Finché ci sarà l’opportunità della Premier la sfrutterà, ma è impossibile pensare che non torni nel calcio italiano". Il centrocampista azzurro è sotto contratto fino a giugno 2028 con il Newcastle, dove finora ha segnato 4 gol con 2 assist in 45 presenze: da ottobre 2023 ad agosto 2024 ha subìto una squalifica di 10 mesi a causa di un giro di scommesse illecite.