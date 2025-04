Al Chelsea basta Fernandez: Tottenham ko, Maresca al quarto posto

Ilvince il derby di Londra contro ilper 1-0 nella sfida che chiude la 30esima giornata di. La vittoria di misura per 1-0 è stata decisa dalla firma di, abile a sfruttare al minuto 50 l'assist di. Sei minuti dopo sarebbe arrivato anche il raddoppio dei Blues ma il var non ha convalidato la rete di Caicedo per fuorigioco. Anche agli Spurs viene annullata una rete: intervento del Var che annulla a Sarr al 69° il gol del pari. In classifica, il Chelsea sale al quarto posto, scavalcando il, a quota 52 punti, tornando alla vittoria dopo la sconfitta contro l'Arsenal. Continua il periodo no del Tottenham che ottiene così la seconda sconfitta consecutiva e resta ancorato al 14° posto a quota 34 punti.