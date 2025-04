Liverpool campione d’Inghilterra: manita al Tottenham, Slot conquista la Premier!

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il grande giorno per il Liverpool è arrivato, grazie alla vittoria ad Anfield contro il Tottenham per 5-1 conquista il titolo 2024-25, il suo 20° nella storia raggiungendo al 1° posto il Manchester United! I Reds tornano dopo 4 stagioni a conquistare la Premier League al primo anno sotto la guida di Arne Slot (al secondo campionato vinto dopo quello del 2022-23 con il Feyenoord) interrompendo di nuovo l'egemonia del Manchester City di Guardiola: infatti nelle ultime 7 stagioni compresa questa solo i Reds (2019-20 e 2024-25) hanno piegato i Citizens.

Venendo alla partita. primo tempo ricco di emozioni e gol, Solanke apre le marcature per gli Spurs al 12' facendo percorrere un brivido lungo la schiena ai padroni di casa che, da quel momento, ribaltano il match: Diaz pareggia dopo 4 minuti, Mac Allister sigla il vantaggio al 24' e poi Gakpo incorna su calcio d'angolo il gol del 3-1 con tanto ammonizione per essersi tolto la maglia mostrando la canottiera resa celebre da Kakà con scritto"I Belong To Jesus".

Il Liverpool non si gira più e la festa può partire, la cerimonia ufficiale però si terrà solo all'ultima giornata. A scrivere la parole fine non poteva che essere Momo Salah che cala il poker al 62' per la rete numero 244 con la maglia dei Reds e poi forza all'autorete Udogie al 69'.