Kulusevski, l'infortunio e la decisione per la finale di Europa League

Bruttissime notizie per Dejan Kulusevski ad una settimana dalla finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United. L'esterno svedese ex Juve non potrà infatti prendere parte all'impegno a seguito di un grave infortunio accusato nell'ultima sfida di Premier contro il Crystal Palace. Un'assenza pesante per Ange Postecoglou che dovrà rinunciare così ad uno dei suoi titolarissimi.