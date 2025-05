Salah, col Liverpool è Triplete: Premier, miglior giocatore dell'anno e rinnovo 

LONDRA (Inghilterra) - Mohamed Salah è stato votato come giocatore dell'anno in Premier League, per la seconda volta nella sua carriera. Con 28 gol e 18 assist, il capocannoniere del campionato inglese è stato uno dei giocatori chiave del Liverpool (fresco di rinnovo) che ha conquistato il ventesimo titolo, eguagliando il primato del Manchester United. Il 32enne egiziano può ancora eguagliare il record di assist in una stagione, 20, detenuto insieme da Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Dovrà però riuscirci nell'ultima partita a disposizione, domani contro il Crystal Palace. Il premio viene assegnato in base ai voti del pubblico e di una giuria di esperti e Salah lo aveva già vinto nel 2018. L'ex Roma ha battuto la concorrenza dei compagni di squadra Van Dijk e Gravenberch, del duo Arsenal formato da Morgan Gibbs-White e Declan Rice, di Alexander Isak del Newcastle, Bryan Mbeumo del Brentford e di Chris Wood del Nottingham Forest. È fra l'altro la prima volta dalla stagione 2018-19 che il premio non viene vinto da un giocatore del Manchester City