Salah, alla fine è ancora Anfield: ufficiale il rinnovo con il Liverpool

Nessun addio a Momo Salah. L'attaccante del Liverpool continuerà a indossare la maglia dei Reds, forte dell'ufficialità del rinnovo che smentisce le voci sulla fine del ciclo iniziato il 20 giugno 2017 - si erano fatti sempre più insistenti i rumor che lo davano in Arabia Saudita - quando l'egiziano lasciò l'Italia dopo le avventure a Roma e Firenze per tornare in Premier League. Un ritorno che è valso le pagine più importanti della propria carriera, nonché quelle dello stesso club, con cui ha conquistato una Champions League, una Supercoppa Uefa, un Mondiale per club, un campionato, una Fa Cup, due Carabao Cup e un Community Shield. Ad annunciare il rinnovo del giocatore classe '92 è la stessa società, con le immagini della firma e del trono a lui riservato sull'erba di Anfield, ad accompagnare il comunicato ufficiale che non specifica però la scadenza del nuovo contratto: a giudicare dalle parole di Salah, si tratterebbe di un biennale. Continua così a essere serrata la concorrenza per Federico Chiesa, che oltre all'egiziano è chiamato a scavalcare Luis Diaz, Cody Gakpo, Darwin Nunez e Diogo Jota nelle gerarchie di Arne Slot.