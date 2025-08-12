Tuttosport.com

Sorpresa Manchester United, il nuovo dirigente arriva dalla F1: è l’ex ingegnere di Hamilton

I Red Devils si preparano alla nuova stagione con un rinforzo fuori dal campo con un'esperienza decennale in Mercedes
2 min
Manchester UnitedF1hamilton
Scelta interessante del Manchester United a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione. I Red Devils, guidati Jim Ratcliffe, hanno infatti annunciato l'arrivo in dirigenza di Michael Sansoni. Un nome che non è nuovo nel panorma sportivo, visto che l'inglese è stato ingegnere di Lewis Hamilton alla Mercedes. Un'esperienza decennale in Formula 1 con vari titoli del Mondo conquistati prima del passaggio in uno dei club più storici della Premier League.

Manchester United, arriva l'ex ingegnere di Hamilton

Dalla Formula 1 al calcio, dalla Mercedes al Manchester United. Il patron dei Red Devils, Jim Ratcliffe, ha annunciato l'ingaggio di Michael Sansoni come nuovo direttore dei dati  del club. Sansoni è stato ingegnere di Lewis Hamilton alla Mercedes. La conferma è arrivata dallo stesso data scientist che, attraverso i social ha detto di aver realizzato un sogno: "Sono molto fortunato ad aver avuto non uno, ma due lavori da sogno. Dopo una stagione fenomenale in Formula 1, è un privilegio far parte del miglior club calcistico del  mondo", ha scritto Sansoni. L'ingegnere è laureato in ingegneria  aerospaziale, aeronautica e astronautica con specializzazione in  aerodinamica avanzata presso l'Università di Southampton. Sansoni dovrebbe implementare anche l'uso dell'AI.

 

