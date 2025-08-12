Sorpresa Manchester United, il nuovo dirigente arriva dalla F1: è l’ex ingegnere di Hamilton

Scelta interessante del Manchester United a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione. I Red Devils, guidati Jim Ratcliffe, hanno infatti annunciato l'arrivo in dirigenza di Michael Sansoni. Un nome che non è nuovo nel panorma sportivo, visto che l'inglese è stato ingegnere di Lewis Hamilton alla Mercedes. Un'esperienza decennale in Formula 1 con vari titoli del Mondo conquistati prima del passaggio in uno dei club più storici della Premier League.