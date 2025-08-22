Nottingham Forest, arriva Douglas Luiz ed è già caos: Nuno Espirito Santo durissimo col presidente

NOTTINGHAM (Inghilterra) - Douglas Luiz si prepara alla nuova avventura in Premier League con il Nottingham Forest dove, però, non c'è un un clima sereno. I "Tricky Trees" hanno vinto al debutto contro il Brentford e domenica faranno visita al Crystal Palace ma intanto c'è tensione interno al club. Infatti nella conferenza stampa l'allenatore Nuno Espirito Santo ha ammesso che il suo rapporto con la proprietà ha una frattura: "Devo dire la verità: il mio rapporto con Marinakis è cambiato. Ora non è buono. Ho sempre avuto un buon rapporto con il proprietario, la scorsa stagione eravamo molto molto vicini. Parlavamo ogni e scambiavamo opinioni ogni giorno. Quest’anno non è più così, non so perché. Sono sempre preoccupato per la squadra e per la stagione, ma i nostri rapporti sono cambiati. Prima c’era un rapporto buono e rispettoso, ma era più basato sulla fiducia e sulla condivisione di opinioni, e ora non è più così buono".