Douglas Luiz, addio Juve ufficiale: obbligo di riscatto a una condizione

Ora è ufficiale: Douglas Luiz è un nuovo giocatore del Nottingham Forest . Concluso l'accordo per il ritorno del brasiliano in Premier League con la trattativa tra Juventus e Nottingham che ha portato alla chiusura di una operazione di mercato che ha tenuto banco per settimane. Il 27enne nazionale brasiliano arriva in prestito, con il Forest obbligato ad acquistarlo se scenderà in campo in un determinato numero di partite. Qualora tale numero non venisse raggiunto, il club inglese ha comunque la possibilità di rendere definitivo l'accordo per circa 30 milioni di euro.

Il comunicato Juve

Questo il saluto del club bianconero: "Le strade della Juventus e di Douglas Luiz si separano. È ufficiale il prestito, con obbligo di riscatto, del centrocampista brasiliano al Nottingham Forest, in Premier League. Douglas Luiz, dunque, dopo un anno torna a giocare nella massima serie inglese dove ha giocato con l'Aston Villa le ultime cinque stagioni prima dell'approdo a Torino, sponda Juventus. In maglia bianconera il classe 1998 è sceso in campo ventisette volte e più nel dettaglio diciannove in Serie A, sei in Champions League, una in Supercoppa Italiana e una al Mondiale per Club. Proprio in quest'ultimo torneo Douglas Luiz ha giocato la sua ultima partita ufficiale con la nostra squadra, subentrando a inizio ripresa nel match disputato a Washington D.C. dalla Juventus e vinto 5-0 contro l'Al-Ain. In bocca al lupo per il futuro, Douglas!"

Le parole di Douglas Luiz

Alla firma del contratto, Luiz ha dichiarato: "Sono davvero felice di essere qui, è un grande club e ho deciso di venire qui perché vedo l'ambizione del club. Sono così emozionato di iniziare con la squadra e dare il massimo per la maglia e per i tifosi". Ross Wilson, dirigente del Nottingham, ha aggiunto: "È stato un periodo molto impegnativo ma positivo per noi nelle ultime settimane, e Douglas è un'altra aggiunta alla squadra che porterà una qualità significativa al gruppo. Ha giocato ai massimi livelli per molto tempo, comprende le esigenze della Premier League e ha esperienza nelle competizioni europee d'élite. Siamo lieti che Douglas si unisca al gruppo e siamo certi che sarà accolto calorosamente da tutti al Nottingham Forest".