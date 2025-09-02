Mercato folle in Premier League, oltre 3 miliardi spesi! Liverpool scatenato

Calciomercato da record per la Premier League. Come scrive la Bbc, la cifra totale di trasferimenti conclusi dai club inglesi ha raggiunto quota 3,087 miliardi di sterline. La spesa supera nettamente quella dell'estate scorsa, pari a 1,96 miliardi di sterline, ed è persino superiore al totale investito complessivamente da Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie A. L'affare più costoso dell'estate si è concretizzato proprio sul gong del mercato, con il Liverpool che ha acquistato Alexander Isak dal Newcastle per 125 milioni di sterline. Con oltre 500 milioni spesi, i Reds hanno speso più di ogni altra squadra quest'estate.