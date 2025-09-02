Mercato folle in Premier League, oltre 3 miliardi spesi! Liverpool scatenato

Calciomercato da record per la Premier League. Come scrive la Bbc, la cifra totale di trasferimenti conclusi dai club inglesi ha raggiunto quota 3,087 miliardi di sterline. La spesa supera nettamente quella dell'estate scorsa, pari a 1,96 miliardi di sterline, ed è persino superiore al totale investito complessivamente da Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie A. L'affare più costoso dell'estate si è concretizzato proprio sul gong del mercato, con il Liverpool che ha acquistato Alexander Isak dal Newcastle per 125 milioni di sterline. Con oltre 500 milioni spesi, i Reds hanno speso più di ogni altra squadra quest'estate.
I trasferimenti più costosi dell'estate
Di seguito i 10 acquisti più costosi della Premier League in questa sessione estiva di calciomercato.
1. Alexander Isak: dal Newcastle al Liverpool per 125 milioni di sterline
2. Florian Wirtz: dal Bayer Leverkusen al Liverpool per 108 milioni di sterline
3. Hugo Ekitike: dall'Eintracht Francoforte al Liverpool per 82 milioni di steline
4. Nick Woltemade: dallo Stoccarda al Newcastle per 74 milioni di sterline
5. Benjamin Sesko: dal Lipsia al Manchester United per 66 milioni di sterline
6. Bryan Mbeumo: dal Brentford al Manchester United per 65 milioni di sterline
7. Matheus Cunha: dal Wolverhampton al Manchester United per 64 milioni di sterline
8. Martin Zubimendi: dalla Real Sociedad all'Arsenal per 61 milioni di sterline
9. Eberechi Eze: dal Crystal Palace all'Arsenal per 60 milioni di sterline
10. Viktor Gyokeres: dallo Sporting Lisbona all'Arsenal per 57 milioni di sterline.