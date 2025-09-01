Isak da record, arriva in un Liverpool esagerato: 500 milioni di mercato!

Il Liverpool ha accettato di ingaggiare Alexander Isak dal Newcastle United per una cifra record nel Regno Unito, secondo quanto riportato oggi dai media. L'attaccante svedese si unirà ai Reds con un accordo del valore di circa 130 milioni di sterline (oltre 150 milioni di euro), affermano tra gli altri The Athletic e The Telegraph. Isak dovrebbe sottoporsi alle visite mediche già oggi, prima di firmare un accordo di sei anni con il club del Merseyside. L'attaccante 25enne ha segnato 23 gol in Premier League la scorsa stagione - solo Mohamed Salah ne ha segnati di più - contribuendo alla qualificazione deI Magpies alla Champions League. Ma quest'estate è stato al centro di una lunga vicenda legata al mercato , allenandosi lontano dal resto della squadra dopo aver espresso chiaramente il suo desiderio di trasferirsi.

Acquisto da record in Premier League

Il Newcastle ha acquistato dallo Stoccarda il giovane attaccante tedesco Nick Woltemade per una cifra record per il club, stimata fino a 69 milioni di sterline. Questa operazione sarebbe stata effettuata proprio per tutelarsi dall'eventuale cessione di Isak, ormai prossima a concretizzarsi. La squadra allenata da Arne Slot si appresta a mettere a segno il nono colpo in entrata di questo mercato estivo, dopo gli arrivi di: Wirtz, Ekitiké, Kerkez, Frimpong, Leoni, Pecsi, Woodman e Mamardashvili (acquistato un anno fa ma lasciato in prestito al Valencia nella scorsa stagione), per un totale di circa 520 milioni di euro spesi. L'acquisto del centravanti svedese è il più costoso nella storia della Premier League, battendo il primato del suo futuro compagno Wirtz, che quest'estate si è trasferito ai Reds per circa 108 milioni di sterline (125 milioni di euro). L'affare Isak è anche il terzo più costoso di sempre, dietro solo alle operazioni Neymar e Mbappé, che nel 2017 passarono al PSG rispettivamente per 222 e 180 milioni di euro.