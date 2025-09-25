Leoni rompe il silenzio dopo il grave infortunio con il Liverpool: ”Non il debutto sognato, ma..."

L'esordio di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool è stato decisamente da dimenticare. Il difensore era infatti partito da titolare per la prima volta ad Anfield in Carabao Cup contro il Southampton , disputando un'ottima prova. All'81esimo però è arrivato l'infortunio al ginocchio che ha portato alla diagnosi della rottura del crociato . Un problema che condizionerà la prima stagione in Inghilterra dell'ex Parma, che potrà tornare solo nella seconda parte dopo un lungo periodo di recupero.

Leoni, il messaggio social dopo l'infortunio

Dopo la diagnosi dell'infortunio, Giovanni Leoni ci ha tenuto a mandare un messaggio ai tifosi che hanno manifestato il loro affetto per lui nelle ultime ore: "Ci tengo a ringraziare di cuore ogni singola persona che mi ha dimostrato vicinanza in questo momento difficile. Non è stato il debutto che avevo sempre sognato, ma daro tutto me stesso per tornare al più presto a giocare in questo stadio magico. Grazie!".