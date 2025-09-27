West Ham, Potter esonerato a due giorni dall'Everton: "Necessario un cambiamento"

Il West Ham ha deciso di cambiare allenatore a due giorni dal prossimo match di Premier League . In mattinata gli Hammers hanno infatti diramato una nota, comunicando l'esonero di Graham Potter . Il club ha sottolineato come non sia rimasto soddisfatto dei risultati maturati dalla metà della scorsa stagione (annata chiusa al 14esimo posto) fino ad arrivare a quelli di inizio campionato (1 vittoria e 4 ko in 5 giornate e penultimo posto in Premier). A due giorni dalla sfida con l 'Everton è arrivata la decisione.

West Ham, esonerato Potter: è ufficiale

Questa la nota del West Ham: "Il West Ham United conferma che l'allenatore Graham Potter ha lasciato il club. I risultati e le prestazioni ottenuti nella seconda metà della scorsa stagione e all'inizio della stagione 2025/26 non hanno soddisfatto le aspettative e il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia necessario un cambiamento per aiutare la squadra a migliorare il più rapidamente possibile la propria posizione in Premier League. Il Club conferma che anche l'allenatore in seconda Bruno Saltor, gli allenatori della prima squadra Billy Reid e Narcis Pelach, il capo allenatore dei portieri Casper Ankergren e l'allenatore dei portieri Linus Kandolin hanno lasciato il Club con effetto immediato. Il Consiglio di Amministrazione desidera ringraziare Graham e il suo staff tecnico per il duro lavoro svolto durante la loro permanenza con gli Hammers e augura loro ogni successo per il futuro. Il processo di nomina di un sostituto è in corso. Il Club non rilascerà ulteriori commenti in questo momento".

Nuno Espirito Santo il sostituto

Nuno Espirito Santo sarà il nuovo allenatore del West Ham. Il tecnico portoghese ha trovato un accordo per un contratto fino al 2027, con opzione per un'ulteriore stagione. Sarà già in panchina lunedì sera nella sfida di Premier League contro l’Everton. Dopo l’esonero di Graham Potter, la dirigenza degli Hammers ha scelto di puntare sull’ex tecnico del Wolverhampton e del Tottenham. Per Nuno si tratta di un ritorno immediato in Premier, dopo il recente esonero dal Nottingham Forest. Il West Ham punta sulla sua esperienza per risollevare una stagione finora altalenante. Il suo arrivo potrebbe portare anche novità sul mercato. I tifosi sperano in una svolta già dalle prossime giornate.