Manchester United e Bournemouth, notte folle all'Old Trafford con otto gol

MANCHESTER (Inghilterra) - Serata folle nel monday night di Premier League tra Manchester United e Bournemouth. Termina 4-4 una gara rocambolesca e piena di sorpassi e controsorpassi, alla fine un punto a testa tra le due squadre che non cambia le gerarchie di classifica. La formazione di Amorim si aggiunge al gruppo del quinto posto a quota 26 punti, resta dietro di cinque lunghezze la squadra di Iraola .

United-Bournemouth, il match

Apre Diallo al 13' che approfitta di un'uscita imprecisa di Petrovic, Semenyo rimette tutto in equilibrio al 40' penetrando nella difesa Red Devils, ma al quarto di recupero del primo tempo è Casemiro a riportare avanti i padroni di casa, approfittando ancora di una indecisione del portiere dei Cherries. Cambia tutto nel giro di 7' ad inizio ripresa: dopo 39" Evanilson pareggia nuovamente per gli ospiti che al 52' mettono la freccia con la punizione dal limite di Tavernier. Gli uomini di Amorim non ci stanno e in altri due minuti folli nella serata di Old Trafford si riportano in vantaggio: al 77' i padroni di casa riescono a riacciuffare il risultato con Bruno Fernandes che pennella una traiettoria perfetto con un'altra splendida punizione, al 79' è Cunha a riportare davanti lo United. Il pubblico Red Devils si prepara alla festa, ma all'84' Kroupi trova il 4-4 definitivo.

Premier League, la classifica