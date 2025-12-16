Aston Villa show: Rogers è la stella. I segreti del club che sogna la Premier, c’è anche un po' di... Juve

La sassata da oltre 25 metri con cui Morgan Rogers ha infilato Areola, regalando all’Aston Villa un’inebriante vittoria per 3-2 in casa del West Ham, è l’immagine più efficace del momento della squadra di Birmingham, a cui sta riuscendo tutto bene e con continuità. Del resto i risultati parlano efficacemente: nona vittoria di fila in gare ufficiali, sesta in Premier League, 15 successi nelle ultime 17 partite. Un rendimento eccellente, che non a caso colloca i Villans al terzo posto in classifica, con un discreto margine sul Chelsea quarto e soprattutto con Manchester City e Arsenal distanti rispettivamente uno e tre punti. Unai Emery conosce bene questa sensazione, essendosi già trovato due anni fa, alla vigilia del Natale 2023, alla guida dei “Claret and Blue” a una lunghezza dalla capolista, anche in quel caso l’Arsenal. Sembrava l’inizio di una bella favola, e invece fu l’inizio della fine, perché il 2-3 rimediato a Old Trafford nel Boxing Day minò le certezze della squadra, facendola rientrare nei ranghi fino a mettere a repentaglio la stessa qualificazione in Champions league e chiudendo a 23 punti dal City campione. Rispetto a due anni fa lo status dell’Aston Villa per certi aspetti si è stabilizzato - il sito Transfermarkt lo colloca al nono posto per valore della rosa in Premier League - e sotto altri è invece cresciuto: pensiamo all’Europa, con un’avventura in Champions passata per l’ottavo posto nel “classificone” e un’onorevolissima uscita ai quarti contro il Psg, fino all’attuale primo posto in condivisione con Lione e Midtjylland nella prima fase di Europa League.