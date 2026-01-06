Il Nottingham Forest di Savona vince uno scontro salvezza pesantissimo: West Ham ko in rimonta

Successo in rimonta per il Nottingham Forest, che supera in trasferta il West Ham aggiudicandosi lo scontro salvezza valido per la 21ª giornata di Premier League. Al London Stadium, i padroni di casa - che lunedì 5 hanno accolto l'ex Lazio Taty Castellanos per poi schierarlo titolare alla prima uscita - passano in vantaggio grazie all'autorete di Murillo al 13'. Poi, il pareggio di Nicolas Dominguez al 55' e il rigore trasformato all'89' da Morgan Gibbs-White per il definitivo 2-1 - annullata al 51' la rete di Crysencio Summerville - . La classifica vede ora la formazione di Sean Dyche portarsi a 21 punti con un vantaggio di 7 lunghezze dagli Hammers terzultimi. La prossima giornata, Nottingham Forest e West Ham saranno impegnati contro Arsenal e Tottenham: entrambi gli appuntamenti in programma il 17 gennaio. Prima però, il terzo turno di Fa Cup rispettivamente contro Wrexham (09/01) e Queens Park Rangers (11/01).