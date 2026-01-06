Tuttosport.com
Il Nottingham Forest di Savona vince uno scontro salvezza pesantissimo: West Ham ko in rimonta

Gli uomini di Dyche ribaltano nel finale gli Hammers e guadagnano metri sulla zona retrocessione. Coppa del Re: il Rayo Vallecano ribalta il Granada
2 min
Premier LeagueCoppa del Re
Il Nottingham Forest di Savona vince uno scontro salvezza pesantissimo: West Ham ko in rimonta

Successo in rimonta per il Nottingham Forest, che supera in trasferta il West Ham aggiudicandosi lo scontro salvezza valido per la 21ª giornata di Premier League. Al London Stadium, i padroni di casa - che lunedì 5 hanno accolto l'ex Lazio Taty Castellanos per poi schierarlo titolare alla prima uscita - passano in vantaggio grazie all'autorete di Murillo al 13'. Poi, il pareggio di Nicolas Dominguez al 55' e il rigore trasformato all'89' da Morgan Gibbs-White per il definitivo 2-1 - annullata al 51' la rete di Crysencio Summerville - . La classifica vede ora la formazione di Sean Dyche portarsi a 21 punti con un vantaggio di 7 lunghezze dagli Hammers terzultimi. La prossima giornata, Nottingham Forest e West Ham saranno impegnati contro Arsenal e Tottenham: entrambi gli appuntamenti in programma il 17 gennaio. Prima però, il terzo turno di Fa Cup rispettivamente contro Wrexham (09/01) e Queens Park Rangers (11/01).

Coppa del Re: Rayo Vallecano in rimonta sul Granada

In Coppa del Re avanza il Rayo Valecano, che ribalta in trasferta il Granada grazie alle marcature di Alvaro Garcia (49') e Pedro Diaz (74') e all'autorete di Flores Flores (92'): a segno per i padroni di casa, Pablo Saenz (9'). Gli uomini di Inigo Perez accedono così agli ottavi di finale, dove affronteranno l'Alaves, a sua volta uscito vincitore dalla gara interna con il Siviglia (1-0): appuntamento l'8 gennaio.

Tutte le news di Premier League

