Castellanos al West Ham: ufficiale, le cifre dell'affare. Sui social il saluto ai tifosi della Lazio

Adesso è ufficiale: la Lazio ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club, per 30 milioni di euro con un contratto fino al 2030. Castellanos, acquistato nell`estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol . "Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro" si legge in una nota.

Il saluto di Castellanos

Lo stesso Castellanos, sui social, ha voluto salutare la Lazio e i suoi tifosi. "Non è mai facile dirsi addio, soprattutto quando bisogna chiudere un capitolo che ha significato tanto sia a livello personale che professionale. Sono arrivato alla Lazio con entusiasmo e voglia di crescere, e ora me ne vado con la serenità di aver dato tutto. Indossare questa maglia è stato un vero orgoglio. Vivere il club dall'interno mi ha permesso di sentire la passione e l'emozione vera in ogni momento", le sue parole. "Oggi è tempo di andare avanti con nuovi obiettivi, ma voglio che sappiate quanto abbiate lasciato un segno nel mio cuore. Ringrazio la dirigenza, i miei compagni, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano ogni giorno nel club. E, molto specialmente, i tifosi laziali, che mi hanno sempre sostenuto. Grazie per avermi permesso di far parte della vostra storia. Sappiate che resterò per sempre un laziale", conclude l'argentino.

La nota biancoceleste

