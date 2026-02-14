Tudor al Tottenham, ufficiale: "È un onore. Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata"

Adesso è ufficiale: Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham . Il club londinese ha reso noto che il tecnico croato ha firmato un contratto fino al termine della stagione. E' lui, dunque, il successore dell'esonerato Thomas Frank . Tudor torna in panchina, quasi quattro mesi dopo essere stato esonerato dalla Juventus. Il club londinese ha ufficializzato il nuovo tecnico croato attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito: "Siamo lieti di confermare la nomina di Igor Tudor ad allenatore della squadra maschile fino alla fine della stagione, subordinatamente al permesso di lavoro. Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire in classifica in Premier League . Il suo mandato è semplice: portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione.

Il comunicato del Tottenham

Il comunicato stampa del Tottemnham continua così, riportando le prime parole di Tudor sulla panchina del club londinese: "Parlando del suo arrivo, Igor ha detto: "È un onore entrare a far parte di questo Club in un momento importante. "Sono consapevole della responsabilità che mi è stata affidata e il mio obiettivo è chiaro: dare maggiore costanza alle nostre prestazioni e competere con convinzione in ogni partita. “C'è una grande qualità in questa squadra e il mio compito è organizzarla, darle energia e migliorare rapidamente i nostri risultati.” In merito alla nomina, il direttore sportivo Johan Lange ha dichiarato: "Igor porta con sé chiarezza, intensità ed esperienza nell'affrontare momenti difficili e produrre risultati. "Il nostro obiettivo è semplice: stabilizzare le prestazioni, massimizzare la qualità della squadra e competere con forza in Premier League e Champions League." Vincitore del campionato di Serie A con la Juventus da giocatore ed ex nazionale croato, Igor ha regolarmente apportato miglioramenti dopo gli incarichi di metà stagione. Dopo aver militato in diversi club, tra cui Galatasaray, Udinese, Hajduk Spalato ed Hellas Verona, Igor ha guidato il Marsiglia al terzo posto in Ligue 1 nel 2022/23, assicurandosi la qualificazione alla Champions League. Nel marzo 2024 è passato alla Lazio, concludendo brillantemente la stagione in Serie A e assicurandosi la qualificazione all'Europa League, e più recentemente alla Juventus, dove è arrivato in Champions League nel marzo 2025".