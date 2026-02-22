Tudor, esordio amaro con il Tottenham: Kolo Muani non basta a Igor, poker Arsenal, Arteta a +5 sul City

Il North London Derby va all'Arsenal che, grazie al 3-1 in trasferta sul Tottenham, rovina l'esordio di Tudor sulla panchina degli Spurs. Scatenato Eze che mette a segno una doppietta (32° e 61°) con Kolo Muani che aveva regalato momentaneamente il pari al Tottenham al minuto 34. Nella ripresa anche l'altra doppietta di giornata di Gyokeres al 47° e al 94° che ha permesso all'Arsenal di riportarsi in vantaggio e di chiudere la pratica. In classifica resta pericolosa la situazione degli Spurs che restano 16° a quota 29 punti, con soli 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. L'Arsenal, invece, riprende le distanze dal Manchester City e sale a quota 61 punti sempre al comando della Premier League.
Mac Allister salva il Liverpool
Un gol di Mac Allister al 97' consente al Liverpool, nella 27esima giornata della Premier League, di avere la meglio sul campo del Nottingham Forest. Un match combattuto che nel finale, al 77', ha anche visto l'ingresso in campo di Chiesa. Stesso minuto nel quale nei padroni di casa è entrato Lucca. Vince per 1-0 anche il Crystal Palace che con un guizzo di Guessand al 90' supera il Wolverhampton, con gli ospiti che nel primo tempo avevano fallito un rigore con Arokodare e al 16' della ripresa sono rimasti in dieci per un doppio giallo a Krejci. Successo esterno per 3-1 del Fulham contro il Sunderland: decisivi i gol di Jimenez (doppietta) e Iwobi. Inutile per i padroni di casa il rigore trasformato dall'ex romanista Le Fee.