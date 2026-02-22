Tudor, esordio amaro con il Tottenham: Kolo Muani non basta a Igor, poker Arsenal, Arteta a +5 sul City

Il North London Derby va all'Arsenal che, grazie al 3-1 in trasferta sul Tottenham, rovina l'esordio di Tudor sulla panchina degli Spurs. Scatenato Eze che mette a segno una doppietta (32° e 61°) con Kolo Muani che aveva regalato momentaneamente il pari al Tottenham al minuto 34. Nella ripresa anche l'altra doppietta di giornata di Gyokeres al 47° e al 94° che ha permesso all'Arsenal di riportarsi in vantaggio e di chiudere la pratica. In classifica resta pericolosa la situazione degli Spurs che restano 16° a quota 29 punti, con soli 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. L'Arsenal, invece, riprende le distanze dal Manchester City e sale a quota 61 punti sempre al comando della Premier League.