Il Liverpool surclassa il West Ham di Castellanos. Guardiola vince a Leeds, Arsenal ad un passo

Netta vittoria per 5-2 del Liverpool nella 28esima giornata della Premier League contro il West Ham. Decisive le reti di Ekitike, Van Dijk, Mac Allister, Gakpo e l'autogol di Disasi. Non bastano agli ospiti di guizzi di Soucek dell'ex Lazio Castellanos. Tra i Reds solo panchina per Chiesa. Rocambolesco successo per 4-3 del Brentford sul campo del Burnley. Ospiti avanti di tre reti con Damsgaard, Thiago e Schade, poi la reazione dei padroni di casa con l'autorete di Kayode e i guizzi di Anthony e Flemming, ma al 93' è Damsgaard a siglare la sua doppietta personale e regalare i tre punti al Brentford. Vittoria in trasferta anche per l'Everton che passa 3-2 a St.James' Park contro il Newcastle. In gol Branthwaite, Beto e Barry. Non bastano ai padroni di casa, nei quali ha giocato l'azzurro Tonali per l'intero match, i sigilli di Ramsey e Murphy.