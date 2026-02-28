Il Liverpool surclassa il West Ham di Castellanos. Guardiola vince a Leeds, Arsenal ad un passo

Netta vittoria per 5-2 del Liverpool nella 28esima giornata della Premier League contro il West Ham. Decisive le reti di Ekitike, Van Dijk, Mac Allister, Gakpo e l'autogol di Disasi. Non bastano agli ospiti di guizzi di Soucek dell'ex Lazio Castellanos. Tra i Reds solo panchina per Chiesa. Rocambolesco successo per 4-3 del Brentford sul campo del Burnley. Ospiti avanti di tre reti con Damsgaard, Thiago e Schade, poi la reazione dei padroni di casa con l'autorete di Kayode e i guizzi di Anthony e Flemming, ma al 93' è Damsgaard a siglare la sua doppietta personale e regalare i tre punti al Brentford. Vittoria in trasferta anche per l'Everton che passa 3-2 a St.James' Park contro il Newcastle. In gol Branthwaite, Beto e Barry. Non bastano ai padroni di casa, nei quali ha giocato l'azzurro Tonali per l'intero match, i sigilli di Ramsey e Murphy.
City, vittoria di misura contro il Leeds. Pari Bournemouth
Successo di misura per il Manchester City sul campo del Leeds nella 28esima giornata della Premier League. Decisivo un gol di Semenyo al 47' del primo tempo. Con questa vittoria i Citizens di Guardiola si portano a 59 punti, a -2 dalla capolista Arsenal e a +8 sull'Aston Villa, uscito sconfitto per 2-0 dal match contro il Wolverhampton. che domani in casa affronterà il Chelsea. Ottavo risultato utile di fila per il Bournemouth, che pareggia 1-1 contro il Sunderland nel primo match di sabato della 28esima giornata di Premier. Al Vitality Stadium erano stati però i Black Cats a passare in vantaggio al 18' con Mayenda, poi al 64' Evanilson sigla il pari che permette alle Cherries di restare in corsa per un posto in Europa. Il Sunderland torna invece a muovere la classifica dopo tre sconfitte di fila.