Manchester United, tris all'Aston Villa e terzo posto in classifica. Pari tra Nottingham e Fulham

Il Manchester United conquista tre punti fondamentali nel big match di giornata di Premier League contro l'Aston Villa. Il primo tempo tra Red Devils e Villans si è concluso a reti bianche sul punteggio di 0-0, con i gol che sono arrivati tutti nella seconda frazione di gioco. A sbloccare la gara è Casemiro al 53', il cui futuro sarà lontano da Manchester da fine stagione. Al 64' torna in partita l'Aston Villa con il gol di Barkley, ma prima Cunha al 71' e poi Sesko all'81' siglano i gol decisivi che hanno permesso allo United di uscire vittorioso da Old Trafford. Il successo odierno permette agli uomini di Carrick di agguantare il terzo posto in classifica a quota 54 punti, scavalcando proprio l'Aston Villa a 51.
Premier League, pari a reti bianche nelle altre sfide
Pochissime emozioni nelle altre due sfide di giornata, entrambe terminate col punteggio di 0-0. Crystal Palace-Leeds, con gli ospiti che hanno anche fallito un rigore con Calvert Lewin, e Nottingham-Fulham non hanno restituito emozioni alla mole di tifosi recatisi allo stadio per assiste alle emozioni della Premier League. Per il Nottingham anche un gol annullato all'ex Bologna Ndoye al 63, mentre l'ex Juventus Savona non ha disputato nemmeno un minuto della gara a causa di un infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dal campo ormai dallo scorso gennaio.