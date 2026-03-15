Manchester United, tris all'Aston Villa e terzo posto in classifica. Pari tra Nottingham e Fulham

Il Manchester United conquista tre punti fondamentali nel big match di giornata di Premier League contro l'Aston Villa. Il primo tempo tra Red Devils e Villans si è concluso a reti bianche sul punteggio di 0-0, con i gol che sono arrivati tutti nella seconda frazione di gioco. A sbloccare la gara è Casemiro al 53', il cui futuro sarà lontano da Manchester da fine stagione. Al 64' torna in partita l'Aston Villa con il gol di Barkley, ma prima Cunha al 71' e poi Sesko all'81' siglano i gol decisivi che hanno permesso allo United di uscire vittorioso da Old Trafford. Il successo odierno permette agli uomini di Carrick di agguantare il terzo posto in classifica a quota 54 punti, scavalcando proprio l'Aston Villa a 51.