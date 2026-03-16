"Domanda senza senso. Che devo dirti?": Tudor, intervista ad alta tensione

Igor Tudor sta incontrando molte difficoltà da quando è diventato il nuovo allenatore del Tottenham, impegnato nella lotta per non retrocedere in Championship. In casa Spurs la tensione è tanta e il tecnico ex Juve, forse, ne ha risentito anche nel pre e post partita contro il Liverpool ... Tudor si è presentato alla sfida non avendo ancora vinto nessuna partita nelle quattro disputate alla guida della squadra del nord di Londra. Il match, però, ha visto il Tottenham trovare il suo primo punto dall'arrivo del nuovo allenatore, pareggiando in extremis grazie al gol del brasiliano Richarlison su assist di Kolo Muani . Gli Spurs occupano al momento sedicesimo posto, a +1 dalla zona retrocessione, con il terzultimo posto occupato dal West Ham. La lucidità non è stata trovata nemmeno nel post partita, quando Tudor ha reagito malissimo alle domande di un giornalista, sbottando e allontanadosi da una serie di domande reputate senza senso dall'ex allenatore della Juve.

Tudor: che gaffe!

Liverpool-Tottenham è stata una partita importante per le sorti degli Spurs. Igor Tudor ovviamente lo sapeva e si è presentato alla gara con molta pressione sulle spalle. La gara è terminata con il risultato di 1-1 (reti di Szoboszlai nel primo tempo e Richarlison a tempo scaduto) ma ad attirare le attenzioni delle telecamere è quanto avvenuto prima ancora dell'inizio della partita. Il tecnico ex Juve si è recato verso la panchina avversaria per scambiare il consueto saluto con l'allenatore avversario: Arne Slot. Il problema è che la persona salutata da Tudor non è l'olandese, ma Alan Dixon: responsabile dei rapporti con i giocatori del Tottenham. Resosi conto dell'errore, scambia con lui qualche parola e si allontana imbarazzato. Probabilmente è stata l'ansia di conquistare il primo punto, che alla fine è arrivato. Se questo serve agli Spurs per fare punti, allora conviene salutare sempre la persona sbagliata. L'episodio ha subito fatto il giro dei social, tra chi ha ironizzato sulla mancanza di capelli dei due e chi ha dato la colpa all'ansia prima di una partita così importante...