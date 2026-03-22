Tudor horror, il Tottenham scivola verso la retrocessione: battuto in casa e superato dal Nottingham

Quattro sconftte, un pareggio, 13 gol subiti e una classifica che tiene spalancati i cancelli della retrocessione. Così il Tottenham rientra dalla 31ª giornata di Premier League, che ha visto gli Spurs andare ko in casa nello scontro diretto con il Nottingham Forest arrendendosi con il finale di 3-0: decidono l'incontro Igor Jesus (45'), Morgan Gibbs-White (62') e Taiwo Awoniyi (87'). Subentrato il 14 febbraio all'esonerato Thomas Frank, l'ex Juve Igor Tudor rientra dunque ancora una volta a mani vuote - eccezion fatta per l'1-1 di Anfield - e fa i conti con l'inquietante vantaggio di una sola lunghezza dal terzultimo posto che tiene il Tottenham ostaggio del demone di un ritorno in Championship dopo 49 anni. Per il tecnico croato, resta aperto anche lo scenario di un secondo esonero stagionale. Il calendario mette ora in programma la gara esterna con il Sunderland del 12 aprile e a seguire la sfida di casa con il Brighton.