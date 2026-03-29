Tudor esonerato, Tottenham nel caos totale: tutti i possibili nomi per sostituirlo

Igor Tudor non è più l'allenatore del Tottenham. Gli Spurs fanno sapere che "è stato raggiunto un accordo consensuale per la separazione immediata" con il tecnico croato. Lasciano anche l'allenatore dei portieri Tomislav Rogic e il preparatore atletico Riccardo Ragnacci. "Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno dimostrato nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor per il lutto che lo ha recentemente colpito - il riferimento alla morte del padre - inviando il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile". Nessuna informazione, per ora, sul nuovo allenatore. Tudor non era riuscito a risollevare la squadra, collezionando quattro sconfitte nelle prime quattro partite di campionato, dove gli Spurs occupano la quart'ultima posizione in classifica, e l'eliminazione dalla Champions.
Idea De Zerbi per la panchina
Il Tottenham sta valutando l'ipotesi di nominare un allenatore a titolo definitivo già prima della fine della stagione, e tra i nomi presi in considerazione spicca quello di Roberto De Zerbi
, attualmente senza squadra dopo l'addio al Marsiglia
a febbraio. Tudor, ingaggiato il 14 febbraio, ha ottenuto una sola vittoria in sette gare, con quattro sconfitte nelle ultime cinque in campionato. Il Tottenham, senza vittorie da 13 partite, è impegnato contro il Sunderland nella prossima sfida di Premier League
. Come riporta il Sun, De Zerbi rappresenta al momento l'opzione preferita dagli Spurs. Anche Sean Dyche
e la leggenda del club Robbie Keane
, attualmente allenatore del Ferencvaros in Ungheria, sarebbero tra i candidati, ma è improbabile che accettino l'incarico ad interim. Ryan Mason
, che ha già ricoperto il ruolo di allenatore ad interim in due occasioni, potrebbe essere un'opzione se gli Spurs optassero nuovamente per una soluzione temporanea. Infine, anche Adi Hütter
, ex allenatore del Monaco, sarebbe stato preso in considerazione.