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Tudor esonerato, Tottenham nel caos totale: tutti i possibili nomi per sostituirlo

Separazione consensuale tra gli Spurs e il tecnico ex Juventus. Anche De Zerbi nella lista dei probabili sostituti
3 min
Tudor esonerato, Tottenham nel caos totale: tutti i possibili nomi per sostituirlo© Getty Images

Igor Tudor non è più l'allenatore del Tottenham. Gli Spurs fanno sapere che "è stato raggiunto un accordo consensuale per la separazione immediata" con il tecnico croato. Lasciano anche l'allenatore dei portieri Tomislav Rogic e il preparatore atletico Riccardo Ragnacci. "Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno dimostrato nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor per il lutto che lo ha recentemente colpito - il riferimento alla morte del padre - inviando il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile". Nessuna informazione, per ora, sul nuovo allenatore. Tudor non era riuscito a risollevare la squadra, collezionando quattro sconfitte nelle prime quattro partite di campionato, dove gli Spurs occupano la quart'ultima posizione in classifica, e l'eliminazione dalla Champions.

Idea De Zerbi per la panchina

Il Tottenham sta valutando l'ipotesi di nominare un allenatore a titolo definitivo già prima della fine della stagione, e tra i nomi presi in considerazione spicca quello di Roberto De Zerbi, attualmente senza squadra dopo l'addio al Marsiglia a febbraio. Tudor, ingaggiato il 14 febbraio, ha ottenuto una sola vittoria in sette gare, con quattro sconfitte nelle ultime cinque in campionato. Il Tottenham, senza vittorie da 13 partite, è impegnato contro il Sunderland nella prossima sfida di Premier League. Come riporta il Sun, De Zerbi rappresenta al momento l'opzione preferita dagli Spurs. Anche Sean Dyche e la leggenda del club Robbie Keane, attualmente allenatore del Ferencvaros in Ungheria, sarebbero tra i candidati, ma è improbabile che accettino l'incarico ad interim. Ryan Mason, che ha già ricoperto il ruolo di allenatore ad interim in due occasioni, potrebbe essere un'opzione se gli Spurs optassero nuovamente per una soluzione temporanea. Infine, anche Adi Hütter, ex allenatore del Monaco, sarebbe stato preso in considerazione.

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