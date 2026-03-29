Tudor esonerato, Tottenham nel caos totale: tutti i possibili nomi per sostituirlo

Igor Tudor non è più l'allenatore del Tottenham. Gli Spurs fanno sapere che "è stato raggiunto un accordo consensuale per la separazione immediata" con il tecnico croato. Lasciano anche l'allenatore dei portieri Tomislav Rogic e il preparatore atletico Riccardo Ragnacci. "Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno dimostrato nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor per il lutto che lo ha recentemente colpito - il riferimento alla morte del padre - inviando il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile". Nessuna informazione, per ora, sul nuovo allenatore. Tudor non era riuscito a risollevare la squadra, collezionando quattro sconfitte nelle prime quattro partite di campionato, dove gli Spurs occupano la quart'ultima posizione in classifica, e l'eliminazione dalla Champions.