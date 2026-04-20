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Crystal Palace e West Ham condannano il Wolverhampton alla retrocessione. E anche De Zerbi trema

Le formazioni di Glasner ed Espirito Santo raccolgono solo 1 punto nel posticipo della 33ª giornata di Premier League
2 min
Crystal PalaceWest HamPremier League

Termina con un pareggio inviolate la sfida tra Crystal Palace West Ham, valida per la 33ª giornata di Premier League. Al Selhurts Park, i Glaziers - già reduci dalla qualificazione in semifinale di Conference League ai danni della Fiorentina - raccolgono 1 punto utile a mantenere il margine di sicurezza dal terzultimo posto. Un risultato che penalizza invece la classifica deli Hammers, il cui vantaggio sul Tottenham di De Zerbi - che sabato 18 non è andato oltre il 2-2 contro il Brighton - ammonta a 2 sole lunghezze. Il pareggio di Londra condanna però il Wolverhampton alla matematica retrocessione. L'agenda di Glasner mette ora in programma la trasferta ad Anfield di sabato 25 e a seguire il primo round della semifinale di Conference contro lo Shakhtar previsto per giovedì 30. La formazione di Espirito Santo affronterà invece l'Everton il 25 e Brentford il 2 maggio. 

Premier League: la prossima giornata

  • Brighton-Chelsea (lunedì 21, ore 21)
  • Burnley-Manchester City (mercoledì 22, ore 21)
  • Bournemouth-Leeds (mercoledì 22, ore 21)
  • Sunderland-Nottingham Forest (venerdì 24, ore 21)
  • Fulham-Aston Villa (sabato 25, ore 13:30)
  • West Ham-Everton (sabato 25, ore 16)
  • Wolverhampton-Tottenham (sabato 25, ore 16)
  • Liverpool-Crystal Palace (sabato 25, ore 16)
  • Arsenal-Newcastle (sabato 25, ore 18:30)
  • Manchester United-Brentford (lunedì 27, ore 21)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

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