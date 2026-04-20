Crystal Palace e West Ham condannano il Wolverhampton alla retrocessione. E anche De Zerbi trema

Termina con un pareggio inviolate la sfida tra Crystal Palace West Ham, valida per la 33ª giornata di Premier League. Al Selhurts Park, i Glaziers - già reduci dalla qualificazione in semifinale di Conference League ai danni della Fiorentina - raccolgono 1 punto utile a mantenere il margine di sicurezza dal terzultimo posto. Un risultato che penalizza invece la classifica deli Hammers, il cui vantaggio sul Tottenham di De Zerbi - che sabato 18 non è andato oltre il 2-2 contro il Brighton - ammonta a 2 sole lunghezze. Il pareggio di Londra condanna però il Wolverhampton alla matematica retrocessione. L'agenda di Glasner mette ora in programma la trasferta ad Anfield di sabato 25 e a seguire il primo round della semifinale di Conference contro lo Shakhtar previsto per giovedì 30. La formazione di Espirito Santo affronterà invece l'Everton il 25 e Brentford il 2 maggio.