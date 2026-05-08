L'ex Milan nel caos, accuse pesantissime: messo immediatamente fuori squadra

Scoppia il caso Alex Jimenez in casa Bournemouth. Il club inglese ha deciso di escludere il terzino spagnolo ex Milan dalla sfida di Premier League contro il Fulham dopo la diffusione sui social di presunti messaggi inviati a una studentessa minorenne. Secondo le immagini circolate online, il calciatore avrebbe intrattenuto una conversazione privata con una ragazza minorenne, inviandole anche una foto dalla propria auto accompagnata da una frase allusiva, come riportato anche dal Sun. Al momento non risultano accuse formali nei confronti del giocatore, ma il club ha scelto di intervenire immediatamente aprendo un’indagine interna.

Il comunicato del Bournemouth

Attraverso una nota ufficiale, il club ha confermato di essere a conoscenza del materiale apparso sui social network e di considerare la questione molto seria. "L’AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il terzino destro Alex Jimenez. Il club comprende la gravità della questione e ha avviato un’indagine in merito", si legge nel comunicato. La società ha poi annunciato che il giocatore non sarà convocato per la trasferta di Craven Cottage contro il Fulham: "Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League di domani e il club non rilascerà ulteriori commenti al momento".

Obbligo di riscatto già scattato: quanto incassa il Milan

La vicenda arriva in un momento molto importante della carriera del classe 2005, protagonista di una stagione positiva con la maglia del Bournemouth. Il laterale spagnolo, arrivato in prestito dal Milan, è stato infatti una delle rivelazioni della squadra inglese, in corsa per una storica qualificazione europea.

Per il Bournemouth, inoltre, è già scattato l’obbligo di riscatto previsto nell’accordo con i rossoneri. Il trasferimento diventerà quindi definitivo al termine della stagione e porterà nelle casse rossonere circa 24 milioni di euro complessivi: 19 milioni di parte fissa più altri 5 legati ai bonus. Una parte dell’incasso finirà però al Real Madrid, che mantiene il 50% della futura rivendita sulla quota fissa dell’operazione.