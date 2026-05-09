Tris del City, Guardiola torna a -2 dall'Arsenal. Pari tra Liverpool e Chelsea

La 36esima giornata di Premier League è stata aperta dalla sfida tra grandi deluse dove un pareggio può anche andar bene a entrambe. Sicuramente va meglio al Chelsea che giocava in trasferta e che ad Anfield ha interrotto la serie di sei sconfitte consecutive in Premier League. L'1-1 finale potrebbe costare il quarto posto al Liverpool che rischia il sorpasso a opera dell'Aston Villa (domani Villans in casa del Burnley). I reds (con Chiesa in campo soltanto al 77' e l'infortunato Leoni assente) passano subito in vantaggio grazie alla rete di Gravenberch al 6', il pareggio è di Enzo Fernandez al 35', un gol che permette al tecnico ad interim dei blues, Calum McFarlane, di conquistare il primo punto della sua gestione in Premier.