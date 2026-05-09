Tris del City, Guardiola torna a -2 dall'Arsenal. Pari tra Liverpool e Chelsea

La 36esima giornata di Premier League è stata aperta dalla sfida tra grandi deluse dove un pareggio può anche andar bene a entrambe. Sicuramente va meglio al Chelsea che giocava in trasferta e che ad Anfield ha interrotto la serie di sei sconfitte consecutive in Premier League. L'1-1 finale potrebbe costare il quarto posto al Liverpool che rischia il sorpasso a opera dell'Aston Villa (domani Villans in casa del Burnley). I reds (con Chiesa in campo soltanto al 77' e l'infortunato Leoni assente) passano subito in vantaggio grazie alla rete di Gravenberch al 6', il pareggio è di Enzo Fernandez al 35', un gol che permette al tecnico ad interim dei blues, Calum McFarlane, di conquistare il primo punto della sua gestione in Premier.
City torna a -2 dalla vetta
Il Brentford resiste un'ora, poi Doku, Haaland e Marmoush abbattono il muro delle Bees. All'Etihad il Manchester City torna a vincere, un 3-0 che tiene aperta la Premier: la squadra di Guardiola, che deve ancora recuperare la gara col Crystal Palace (si gioca mercoledì), si porta a due lunghezze dall'Arsenal, atteso domani dal West Ham.
Pari United, tris del Brighton
Il Manchester United non va oltre lo 0-0 in casa del Sunderland nel match valido per la 36esima giornata della Premier League. Nelle altre partite disputate nel pomeriggio il Brighton travolge 3-0 il Wolverhampton già retrocesso e sale a 53 punti, pienamente in corsa per un posto in Europa. I padroni di casa ipotecano il successo in avvio grazie alle reti di Hinshelwood e Dunk nel giro di cinque minuti, nella ripresa Minteh al 41' cala il tris. Colpo esterno invece per il Bournemouth, che difende il sesto posto in classifica battendo 1-0 il Fulham in una partita nervosa, con entrambe le squadre costrette a giocare in inferiorità numerica per l'intera ripresa a causa delle espulsioni di Christie e Andersen. Decisivo il gol di Ryan.