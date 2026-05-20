"Spygate" in Inghilterra, la durissima decisione sul Southampton: cosa è successo

Colpo di scena in Championship : il Southampton è stato estromesso dai playoff validi per la promozione in Premier League dopo aver riconosciuto di aver osservato illegittimamente gli allenamenti di alcune avversarie (precisamente tre) nel corso della stagione. La English Football League (EFL) ha contestato ai Saints di aver monitorato le sedute di Oxford United e Ipswich Town , oltre ad aver registrato il Middlesbrough durante la preparazione alla semifinale d’andata dei playoff disputata il 7 maggio.

Southampton fuori dai playoff promozione

La commissione disciplinare indipendente ha deciso inoltre di infliggere al club una penalizzazione di 4 punti da scontare nel prossimo campionato. In seguito alla decisione, il Middlesbrough, eliminato proprio dal Southampton in semifinale della post season, è stato reintegrato nei playoff e giocherà contro l’Hull City la finale in programma sabato 23 a Wembley, con in palio l’accesso alla Premier League.

Il Southampton ha ammesso “diverse violazioni del regolamento EFL riguardanti riprese non autorizzate degli allenamenti di altri club”, con particolare riferimento alle norme che impongono comportamenti corretti tra società e vietano di assistere alle sedute di una squadra avversaria nelle 72 ore precedenti a una gara ufficiale. Le infrazioni riconosciute riguardano le sfide contro Oxford United nel dicembre 2025, Ipswich Town nell’aprile 2026 e Middlesbrough nel maggio 2026. Il club potrà presentare ricorso entro la giornata di oggi.

Il comunicato dell'EFL

Questa la nota con cui l'EFL ha annunciato la decisione sull'estromissione del Southampton a favore del Middlesbrough: "La Commissione Disciplinare Indipendente ha espulso il Southampton dai play-off dello Sky Bet Championship dopo che il club ha ammesso di aver commesso diverse violazioni del regolamento EFL relative alle riprese non autorizzate degli allenamenti di altre squadre. Inoltre, al club è stata inflitta una penalità di quattro punti che verrà applicata alla classifica del campionato 2026/27, oltre a un richiamo in relazione a tutte le accuse. L'effetto della decisione è che il Middlesbrough viene reintegrato nei play-off 2026 e accederà alla finale contro l'Hull City. La finale rimane in programma per sabato 23 maggio, con calcio d'inizio alle 15:30. Qualora l'esito del procedimento di appello in corso dovesse portare alla disputa della finale tra Hull City e Southampton, l'orario di inizio della partita rimarrà alle 16:30".