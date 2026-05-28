Calafiori, sogno Champions e futuro: "In Serie A ho un conto in sospeso, tornerò"

In attesa della finale di Champions , intanto possiamo chiamarlo Riccardo d’Inghilterra. Il trionfo in Premier League ha coronato la voglia di Riccardo Calafiori di sfidare il campionato più difficile del mondo e il progetto del suo agente Alessandro Lucci, convinto due anni fa che misurarsi al top lo avrebbe aiutato a esprimere tutto il suo potenziale. E lo ha espresso eccome, Calafiori: è l’italiano con più presenze (26) e più minutaggio (1707’) tra quelli che hanno vinto la Premier e con lui in campo i Gunners hanno viaggiato a 2,4 punti a partita, senza a 1,9.

Calafiori racconta la vittoria della Premier League con l'Arsenal

Calafiori, come è stato vincere la Premier League? «È stato coronare uno dei sogni che avevo da bambino. Per come è andata la stagione è stato incredibile e per certi versi credo sia stato più bello vincerla davanti alla tv, guardando la partita del City tutti insieme: al fischio finale siamo esplosi. Calciatori, staff, chiunque. Emotivamente è stato il momento più alto. Poi anche girare per la città i giorni dopo: capisci quanto sia importante per la gente dopo 22 anni».

Cosa ha significato lasciare l’Italia per la Premier? «Uno dei motivi che mi hanno spinto è stato che pochi italiani avevano fatto bene qua e volevo uscire dalla comfort zone per dimostrare che si poteva. Era una sfida personale e l’ho vinta, anche se inizialmente non è stato facile: sono anche arrivato senza preparazione per il post Europeo e ai primi allenamenti ho detto “Ma che so’ venuto a fa’?”. Però lo consiglierei a tutti. La differenza con l’Italia? La principale è lo sviluppo della settimana, carichi e durata degli allenamenti. Qui, specialmente per chi come noi gioca 60 partite all’anno, l’allenamento è più incentrato sul recupero, per andare al massimo in partita».