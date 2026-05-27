Calafiori: "Spero di portare in alto la nostra bandiera". Poi l'annuncio a sorpresa sui Mondiali  

Riccardo Calafiori ha conquistato con la maglia dell'Arsenal il titolo di campione d'Inghilterra e al Tg1 ha raccontato la stagione memorabile vissuta con i Gunners. Una stagione che ancora non è finita, visto che gli uomini di Arteta saranno protagonisti anche della finale di Champions League contro il Psg il prossimo 30 maggio, ma che ha visto il difensore azzurro protagonista nella triste serata di Zenica che ha escluso l'Italia dai Mondiali.

Le parole di Calafiori

"La Premier League era uno dei sogni che avevo sin da bambino. Siamo esplosi di gioia al fischio finale della partita del City - ha esordito Calafiori - Spero di portare in alto la nostra bandiera in Champions, considerando il fatto che non siamo andati ai Mondiali". E sulla mancata qualificazione dell'Italia: "E' stato un momento abbastanza difficile da accettare, non credo che guarderò partite dei Mondiali. Gattuso è stata la prima persona che ho sentito la mattina dopo aver vinto la Premier". Resta viva l'idea di tornare a vestire la maglia della Roma, che potrebbe essere avversaria dell'Arsenal nella prossima Champions League: "Al momento sto benissimo all'Arsenal e voglio continuare a vincere qui. La Roma? Ci vediamo all'Olimpico a settembre (ride ndr)".