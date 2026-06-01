Arsenal, Odegaard colpisce un poliziotto durante i festeggiamenti e poi si nasconde

L'Arsenal è tornato a sollevare la Premier League ventidue anni dopo l'ultima volta . Nei giorni successivi alla conquista del titolo, i giocatori dei Gunners si sono lasciati andare ai festeggiamenti, il tutto ripreso e poi postato sui social media. La festa si è poi spostata per le vie della città attraverso la classica parata sopra il bus, che abbiamo visto anche a Milano per la festa scudetto dell'Inter . Proprio durante la celebrazione della squadra a Londra, Martin Ødegaard è diventato protagonista di un simpatico, e accidentale, siparietto. Il trequartista norvegese è stato immortalato mentre colpiva un pallone di testa, dirigendolo verso il pubblico. Peccato però che la traiettoria si sia rivelata troppo colta, andando a colpire un poliziotto che stava seguendo il bus per garantirne la sicurezza. Ødegaard è scoppiato a ridere e per evitare di essere richiamato dal pubblico ufficiale ha pensato bene di nascondersi dietro agli appoggi del pullman.

Le reazioni dei social

Ovviamente il video ha fatto il giro dei social, venendo postato direttamente sul profilo Instagram ufficiale dell'Arsenal, ottenendo oltre 600.000 "mi piace" e più di 5000 commenti. Tantissimi utenti sono andati infatti a commentare il video, ridendosela di gusto per quanto avvenuto. "Il mio capitano", scrive qualcuno. Altri hanno invece fatto notare come questo sia l'ennesimo assist di Ødegaard in stagione, anche a campionato ormai vinto: "Ottimo assist", "Ha fatto assist anche durante la parata", "Un altro assist di Ode". Ironicamente, qualcuno ha fatto notare invece come il norvegese dovrebbe essere arrestato: "Arrestatelo! Ci sono le prove", "Capitano, sei sotto arresto". Non sono mancati poi i commenti riguardanti la finale di Champions League persa dall'Arsenal contro il Psg, facendo riferimento al rigore decisivo tirato da Gabriel: "Finalmente il rigore di Gabriel è tornato sulla terra", "Quindi abbiamo capito che fine abbia fatto il pallone calciato da Gabriel".