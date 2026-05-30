BUDAPEST (Ungheria) - Il momento tanto atteso è arrivato: dopo la finale di Europa League - vinta nettamente dall' Aston Villa contro il Friburgo - e quella di Conference che ha visto trionfare il Crystal Palace di Mateta contro il Rayo Vallecano , è il turno dell'ultimo atto della Champions League . Alla Puskàs Arena di Budapest si affrontano Psg e Arsenal , i campioni in carica contro coloro che hanno riportato a casa la Premier League dopo 22 lunghi anni di digiuno. L'atmosfera si preannuncia decisamente positiva, a partire dal rapporto dei due tecnici: Luis Enrique ed Arteta hanno infatti speso reciprocamente parole di elogio l'uno per l'altro nelle rispettive conferenze in vista della finale. Quella odierna è una cornice Europea in cui i Gunners, in caso di vittoria, arriverebbero ad incornicare una stagione incredibilmente poscitiva dopo il successo in campionato, così come i parigini consoliderebbero il dominio europeo affermato già la scorsa stagione in finale di Champions contro l'Inter, con i nerazzurri travolti da un sonoro 5-0.

18:53

Fine primo tempo: Arsenal avanti 1-0

45'+6 - INTERVALLO - Gunners avanti 1-0 grazie alla rete al 5' di Kai Havertz. Arsenal bravo a difendersi dopo il gol dal costante pressing del Psg che, malgrado il comando delle operazione, non ha mai trovato una soluzione o creato un'occasione da gol a parte quella sul finale (figlia di una carambola) con Fabian Ruiz comunque fuori dallo specchio della porta (un solo tiro in porta).

18:50

Occasione Arsenal, salva Marquinhos!

45'+3 - Distrazione della difesa Psg, Havertz entra in arrea ma al momento della conclusione Marquinhos salva con Safonov che para

18:49

Altro tiro alto del Psg

45'+2 - Di prova Douè da fuori are, altissimo anche lui

18:47

6 minuti di recupero

45' - Sono 6 i minuti di recupero

18:46

Tiro alle stelle di Dembelè

45' - Dembelé prova il sinistro da fuori area, palla altissima

18:45

Occasioe Psg!

43' - Percussione sulla sinistra di Mendes, palla in mezzo, carambola con Fabian Ruiz che di testa manda alto. Prima vera occasione per i parigini

18:41

Storie tese

40' - Storie tese tra Hakimi ed Havertz per una rimessa laterale con l'ex Inter un po' troppo aggressivo nel reclamare palla. Solo un richiamo

18:35

Imbucata di Dembelé..a Raya

34' - Dembelé cerca con un lob un compagno nell'area ma la palla è facile presa di Raya

18:30

Salvataggio di Safonov!

26' - Gran intervento in uscita del portiere dle Psg (colpito in testa da Marquinhos) su cross teso dalla destra di Saka.

18:22

PSG fa la partita ma...

20' - Parigini hanno il pallino del gioco ma non trovano sbocchi per penetrare l'ottima organizzazione difensiva di Arteta

18:15

Fabian Ruinz ci prova

13' - Douè lancia Fabian Ruiz sulla sinistra che defilato dentro l'area cerca un difficile diagonale. Palla larga

18:13

Gabriel salva su Kvara

10' - Dopo il gol subito il PSG inizia a prendere campo ma l'Arsenal è ben blindato in difesa: Gabriel in scivolata toglie la palla dai piedi di Kvara privandolo di una bella occasione in area

18:08

GOL DELL'ARSENAL: 1-0!

5' - GOL ARSENAL - Rimpallo favorevole per i Gunners con Kai Havertz che s'invola sulla fascia sinistra, entra nell'area piccola e con un sinistro potentissimo batte Safonov sul suo palo! È 1-0 Gunners

18:01

Squadre in campo!

Psg ed Arsenal in campo, scambio di gagliardetti tra i capitani e saranno i Gunners a dare il calcio d'inizio

17:55

Capello: "Sono curioso di vedere se l'Arsenal..."

"Due squadre formidabili, dei tifosi unici. La qualità delle due squadre è davvero importante, così come l'intensità che vedremo in campo. Sarà molto, molto interessante da vedere in questa partita. Sono due squadre anche molto attente a livello difensivo. Sono curioso di vedere in particolare se l'Arsenal è tornato quello visto ad inizio campionato e se giocherà in quel modo dopo la vittoria del titolo" queste le parole di Fabio Capello dagli studi di Sky Sport.

17:45

Matuidi suona la carica per il Psg

“Una finale non si gioca, si vince. Spero che la squadra affronti al meglio questo incontro. Non sarà facile. La chiave sarà segnare rapidamente. Di fronte, c’è una squadra che difende molto molto bene. Ma il PSG ha le qualità per andare a segnare questo gol che farà la differenza”. Queste le parole di Blaise Matuidi, ex centrocampista di Juventus e del club parigino, che ha caricato l'ambiente così.

17:36

Odegaard: "Vincere la Champions sarebbe un sogno"

“È qualcosa di speciale che possiamo raggiungere. Sono passati ventidue anni dall'ultima volta che abbiamo vinto la Premier League, e ora vogliamo fare la storia. Quando assapori la gioia di sollevare un trofeo, vuoi riviverla. Significerebbe tantissimo per tutti, quindi non vediamo l'ora di giocare”. Così il capitano dell'Arsenal Martin Ødegaard nel corso della conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Psg. "Dobbiamo sfruttare questa energia positiva e l'esperienza acquisita per domani e non vediamo l'ora di scendere in campo. Ho sognato di vincere questi trofei fin da quando ero bambino e giocavo a calcio con i miei amici. Sul piccolo campo vicino a casa mia, sognavo questi momenti, giocare questa finale e vincerla. Quel sogno mi accompagna da tutta la vita”, ha aggiunto il centrocampista norvegese.

17:24

Psg-Arsenal: le formazioni ufficiali

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard, Rice, Lewis-Skelly; Saka, Havertz, Trossard. Allenatore: Arteta.

17:21

Arsenal, a caccia della storia

I Gunners disputeranno la loro seconda finale nella storia della Champions League. L'ultima risale al 2006, nel match perso contro il Barcellona col punteggio di 2-1: in vantaggio con Sol Campbell, l'Arsenal fu rimontato dalle reti di Eto'o e Belletti. Contro il Psg - vent'anni dopo - la possibilità di scrivere la storia.

17:05

Le probabili formazioni di Psg-Arsenal

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard; Saka, Gyökeres, Trossard. Allenatore: Arteta.

16:55

Arteta: "Abbiamo già vinto un trofeo, vogliamo..."

"Avremo l'opportunità di scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa squadra di calcio. Dobbiamo giocare domani con tanta chiarezza, tanto coraggio e un desiderio implacabile di vincere. Se abbiamo questi tre aspetti, sono sicuro che saremo vicini alla vittoria." L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, nella confernza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Paris Saint Germain a Budapest, prova a caricare la sua squadra. I Gunners non hanno mai vinto il trofeo e sono stati battuti nella loro unica altra apparizione finale, contro il Barcellona 20 anni fa. "Siamo qui perché ci siamo guadagnati il diritto di essere qui, nel modo in cui ci siamo comportati in questa competizione: domani su quel campo dovremo guadagnarci il diritto di vincere il trofeo. La nostra ambizione è più grande. Abbiamo già un trofeo e vogliamo il secondo", ha spiegato Arteta riferendosi al la vittoria della Premier League ottenuta dopo 22 anni di attesa.

16:46

Luis Enrique: "Ci divertiremo e giocheremo senza paura"

Lo scorso anno è stata fatta la storia, quest'anno il Paris Saint-Germain vuole raggiungere un unico obiettivo, bissare il successo in Champions League per rimanere al vertice del calcio mondiale. Il tecnico del Psg ci crede, ha fiducia nei suoi ragazzi e lo ribadisce in conferenza stampa alla vigilia della finale contro l'Arsenal, in programma domani alle ore 18 alla Puskas Arena di Budapest: "Siamo in una bella città, in uno stadio bellissimo - ha dichiarato Luis Enrique -, posso immaginare i nostri tifosi qui, sarà fantastico. Abbiamo dimostrato negli ultimi tre anni che siamo una squadra che sa preparare le finali. Domani sappiamo che tutta Parigi sarà con noi - ha proseguito -, cercheremo di giocare al massimo livello. Ci sono pochi margini d'errore, ci saranno piccoli dettagli, ma la nostra squadra è resiliente, sa superare i problemi e qualsiasi scenario. Ci divertiremo e giocheremo questa finale senza paura".

16:30

Psg-Arsenal, il match inizia alle 18: ecco perché

Le due compagini scenderanno in campo oggi pomeriggio per la prima volta nella storia della competizione, anziché al solito orario, ovvero alle 21. "È un miglioramento concreto", ammette la UEFA. Ma perché la finale di Champions League è stata anticipata di tre ore? LEGGI QUI LE MOTIVAZIONI

Puskas Arena (Budapest)