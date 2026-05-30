Perché la finale di Champions Psg-Arsenal si gioca alle ore 18 e non alle 21

La finale di Champions League tra il PSG di Luis Enrique e l' Arsenal di Mikel Arteta è già storica . E no, non perché permetterebbe ai parigini di diventare la settima squadra a vincere la competizione per almeno due anni di fila (prima francese a riuscirci, nel caso) o perché sarebbe la prima volta per i Gunners. Ma per l' orario . Per la prima volta nella storia della competizione, l'ultimo atto non si giocherà alle 21.00 ma il fischio d'inizio della sfida della Puskas Arena sarà alle 18.00 . "È un miglioramento concreto", ammette la UEFA. Ma perché la finale di Champions League è stata anticipata di tre ore?

Finale di Champions League alle 18: il motivo

L'annuncio dello scorso agosto aveva fatto storcere il naso a più di qualcuno. Adesso, a poche ore dal fischio d'inizio, la curiosità per la decisione della UEFA è tanta. C'è molta attesa per la prima finale dell'era moderna che si giocherà alle 18, presentata e annunciata come un esperimento. Il primo motivo è sicuramente commerciale. Anticipare di (quasi) tre ore l'inizio, permette di guadagnare spettatori da ogni continente. I tifosi cinesi, infatti, potranno guardare PSG-Arsenal alla mezzanotte, mentre quelli indiani alle 22 locali.

La UEFA ha anche 'giustificato' la decisione per aiutare l'esperienza dei tifosi, che potranno godere così l'evento in totale tranquillità, uscendo prima dallo stadio anche se la finale dovesse prolungarsi oltre il novantesimo (e magari fino ai calci di rigore). È questo il secondo motivo che permetterebbe ai tifosi di godersi anche la festa in città e non solo allo stadio, che avrebbe un impatto positivo per le attività anche dal punto di vista economico.

Le parole di Ceferin

"La finale Champions è l'evento clou della stagione calcistica e il nuovo orario di inizio la renderà ancora più accessibile, inclusiva e di grande impatto per tutti i partecipanti", ha dichiarato Aleksander Čeferin. Il presidente della UEFA ha poi aggiunto: "Sebbene un calcio d'inizio alle 21 sia ideale per le partite infrasettimanali, uno anticipato di sabato per la finale significa finire prima, a prescindere da tempi supplementari o rigori, e offre ai tifosi l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, ripensando alla partita più bella della stagione".

La decisione della UEFA ha trovato il placet anche di Football Supporters Europe, con il direttore esecutivo Ronan Evain che ha così dichiarato: "Questo è un gradito passo avanti per i tifosi che vanno allo stadio, un'iniziativa che sosteniamo con grande convinzione. Un inizio anticipato rende più agevoli le gite di un giorno, riduce lo stress legato agli spostamenti e permette ai tifosi di godersi l'evento senza doversi preoccupare della logistica notturna. Si tratta di un miglioramento concreto che mette al primo posto i tifosi".

Gli orari in giro per il mondo e dove vedere la partita in Italia

L'Italia ha lo stesso fuso orario di Budapest, così la finale inizierà alle ore 18:00, stesso orario d'inizio per i tifosi del PSG in Francia. I tifosi dell'Arsenal guarderanno la finale alle ore 17:00. Negli Stati Uniti, a seconda della città, PSG-Arsenal si svolgerà tra le 9:00 e le 12:00 del mattino. In Giappone, la finale sarà visibile in diretta all'una del mattino, mentre in Australia solamente alle 3:00. In Italia, la finale della Puskas Arena sarà visibile solamente sui canali Sky Sport. PSG-Arsenal si potrà vedere in chiaro su Canale 8 soltanto in differita, con inizio alle ore 21.