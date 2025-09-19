Maresca distrugge Sterling: "Mio padre pescatore ha una vita dura, non lui"

"Mio padre ha 75 anni e da 50 anni fa il pescatore, lavorando dalle due del mattino fino alle dieci. Questa è una vita dura. Non per i giocatori." Sono queste le parole pronunciate dall'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, in conferenza stampa in relazione a quella che è la situazione che coinvolge due calciatori ormai non più al centro del progetto del tecnico italiano: Raheem Sterling ed Axel Disasi. Entrambi si stanno allenando separatamente dalla prima squadra, senza possibilità di reintegro. "Mi sono trovato nella situazione di Raheem e di Axel come giocatore e so per certo che non è la sensazione migliore per un giocatore, perché se sei un giocatore, significa che vuoi allenarti e giocare. So che il club sta dando loro l'opportunità di lavorare nel modo giusto. So che è qualcosa che ti piace e di cui vuoi parlare, ma non riguarda solo il Chelsea, riguarda qualsiasi club del mondo" ha affermato l'allenatore del Chelsea, che ha poi aggiunto: "Italia, Spagna, Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Brasile, qualsiasi club del mondo, quando per qualsiasi motivo il giocatore e il club non trovano una soluzione e voi date al giocatore tutti gli strumenti per fare sessioni di allenamento e per fare tutto, ma se non siete coinvolti nella squadra non siete coinvolti nella squadra. Non si tratta solo del Chelsea, si tratta di qualsiasi club del mondo."