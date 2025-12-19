Maresca non ci sta: “Io al City? Solo speculazioni. Come con la Juve, ma non faccio...”

A Maresca non piace parlare di mercato, soprattutto di quello degli allenatori. E ne ha parlato anche con la dirigenza . Lo ha fatto capire nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Newcastle, molto importante per la lotta Champions League. Il tecnico italiano ha respinto le notizie che lo vedrebbero come il post Guardiola al Manchester City e ha messo in mezzo anche la Juventus . Una presa di posizione netta e chiara per porre l'attenzione solo sugli obiettivi dei Blues.

La conferenza di Maresca

"Le voci su un mio passaggio sulla panchina del Manchester City? Sono solo speculazioni, non ho tempo per queste cose" - così Enzo Maresca in conferenza stampa ha spento qualsiasi possibile voce su un giro di panchine che lo vedrebbe come il successore di Guardiola. Il tecnico italiano è stato il vice di Pep e il passaggio di consegne in Inghilterra aveva preso molto vigore. Ma l'allenatore ha preferito allontanare queste news per porre l'attenzione soltanto sul Chelsea, al momento quarto in Premier League e lontano dal vertice. Con i Blues, Maresca ha già vinto la Conference League e il Mondiale per Club e da queste sue parole si capisce la sua voglia di aggiungere altri trofei.

Le parole sulla panchina della Juve

Le dichiarazioni non hanno risparmiato nemmeno alcuni rumors locali che riguardavano l’Italia: "Sono tutte voci al 100%. Sono orgoglioso di essere al Chelsea e non faccio caso a queste cose. Una settimana fa era successo lo stesso anche con la Juventus". Poi ha aggiunto: "Bisognerebbe però capire perché escono queste voci". Un messaggio probabilmente indirizzato direttamente al club, come fatto prima della gara contro l’Everton quando il mister aveva lamentato "il poco supporto a lui e alla squadra negli ultimi giorni". A tal proposito ha precisato: "Se ho parlato con la proprietà? Sì, ma non di quella conferenza. Ma di altre cose".