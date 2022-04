Liverpool, Salah: "Rinnovo? Non è una questione di soldi"

Continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo del contratto di Momo Salah con il Liverpool. L'attaccante egiziano, intervistato dalla rivista britannica FourFourTwo, è tornato a parlare della vicenda: "Non è una questione di soldi" ha tagliato corto il bomber dei Reds. Che poi continua così: "I tifosi sanno quello che voglio, non ha niente a che vedere con il denaro. Non te lo so dire con esattezza. Mi rimane ancora un anno di contratto".