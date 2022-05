Klopp boccia la nuova Champions: "Più partite è sempre una cattiva idea"

LIVERPOOL - Jurgen Klopp e il suo Liverpool si preparano alla finale di Fa Cup contro il Chelsea . A inizio stagione, questa Coppa non era una priorità per i Reds , ma ora le cose sono cambiate, come ha spiegato il tedesco: "É una partita speciale, vogliamo godercela e dare una gioia ai nostri tifosi. Sarà una partita completamente diversa dalla semifinale col City , il Chelsea è una squadra ben allenata, con un sistema di gioco simile ad altre ma a un livello diverso, sono molto organizzati difensivamente e davanti hanno tanto talento. La finale di Coppa di Lega ? Non abbiamo battuto il Chelsea , abbiamo vinto ai rigori, che è diverso. Senza fortuna non hai chance e quel giorno la fortuna è stata dalla nostra parte. É stata una partita dura, tirata e ci aspettiamo lo stesso domani. Entrambe le squadre daranno tutto quello che hanno".

Ancora Klopp: "E' chiaro che quando inizi un viaggio, non puoi avere tutto. Non avevamo la squadra per andare in fondo su tutti i fronti, abbiamo fatto tanti cambi nelle partite di FA Cup e Coppa di Lega. Quando inizi la stagione la cosa più importante è qualificarsi per la Champions perché ti da le risorse per fare il prossimo passo". Continua così l'ex allenatore di Mainz e Borussia Dortmund: "Non è che non volevamo arrivare in finale ma non ne avevamo i mezzi. Non penso nemmeno che siamo stati molto fortunati coi sorteggi ma ora che siamo qui, vogliamo vincere questa coppa a tutti i costi. E' la più importante coppa nazionale al mondo". Conclude parlando del nuovo format della Champions League: "Quando ci sono più partite è sempre una cattiva idea, l'ho detto tante volte ma a nessuno interessa".