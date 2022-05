The Sun: "Liverpool in pole position per Tchouameni"

Secondo quanto riportato da The Sun, il Liverpool sarebbe la squadra favorita - in questo momento - all'ingaggio del centrocampista del Monaco e della Francia Aurelien Tchouameni. Il mediano sarebbe seguito da tante grandi d'Europa, come ad esempio il Manchester United e il Psg, ma anche Real Madrid e Arsenal avrebbero mostrato interesse per il francese. Tchouameni ha giocato una grande stagione nel Principato, giocando 48 partite e segnando cinque gol, attirando su di se l'attenzione di mezza Champions. É entrato anche nel giro della Nazionale di Didier Descahmps.