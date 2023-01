Nunez, altro gol sbagliato (VIDEO) e social spietati: il tweet di Domino's Pizza diventa virale

Darwin Nuñez è stato il grandissimo acquisto estivo del Liverpool. Il 23enne è arrivato in città con il peso di 80 milioni di euro (che con i bonus possono arrivare a 100) dal Benfica, al termine di una stagione spettacolare in Portogallo: 26 gol in 28 presenze in campionato e 6 reti in 10 partite di Champions. In Inghilterra, però, tanti opinionisti e tifosi hanno iniziato a criticare la punta centrale di Artigas, Uruguay.

Nuñez: gol sbagliati e ironie social

Il rendimento di Nuñez alla prima stagione con la maglia del Liverpool (5 gol in 13 presenze in Premier e 3 reti in 6 gare di Champions) non ha convinto tutti. Dopo le ultime prestazioni l'attaccante è stato bersagliato soprattutto per il numero di occasioni sprecate. Il clamore di queste polemiche ha spinto l'allenatore dei Reds, Klopp, a difendere pubblicamente Darwin: "Bisogna solo mantenere la calma e avere pazienza. Anche con Lewandowski ho vissuto la stessa storia". Ma le parole del tecnico non sono risucite a fermare l'ironia social dopo l'ultima gara persa dal Liverpool contro il Brentford. Anche l'account della nota catena di ristorazione Domino's Pizza si è aggiunta al coro, scrivendo questo tweet e allegando una foto di Nuñez: "Scusate se abbiamo perso qualche ordine stasera, questo ragazzo ha appena iniziato a lavorare". Il cinguettìo, tra risate complici ed aspre critiche, è diventato virale in pochissimo tempo.

Il gol sbagliato da Nuñez contro il Brentford