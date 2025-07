Diogo Jota, il motivo del viaggio mortale: la coincidenza fatale, di corsa verso Liverpool

Erano diretti al porto di Santander Diogo Jota e il fratello più piccolo André Silva, deceduti nella notte del 3 luglio lungo l'autostrada spagnola A-52, nel comune di Cernadilla, Zamora. I due ex calciatori, di 28 e 25 anni, avrebbero dovuto imbarcarsi sul traghetto per il Regno Unito, per poi proseguire in direzione Liverpool, dove l'attaccante dei Reds era atteso per la ripresa degli allenamenti inizialmente prevista per lunedì 7. Stando a quanto riportato dalla Cnn portoghese, Diogo Jota si era sottoposto a un intervento ai polmoni, e gli era stato pertanto raccomandato di evitare spostamenti in areo. Ma lungo il tragitto, come riferito dalla Guardia Civil locale, la Lamborghini su cui viaggiavano i due fratelli avrebbe subito lo scoppio di uno pneumatico durante una manovra di sorpasso, prima di uscire dalla strada, ribaltarsi e prendere fuoco.