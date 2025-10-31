Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Crisi Liverpool, numeri da horror! Nessuno ha fatto peggio di Slot

L'allenatore dei Reds è nel mirino dei tifosi. Il mercato da mezzo miliardo si è rivelato un flop. Fuori pure in EFL Cup
Alessandro Aliberti
4 min
Crisi Liverpool, numeri da horror! Nessuno ha fatto peggio di Slot© EPA
Liverpool

Liverpool

Tutte le notizie sulla squadra

LONDRA - Partiamo da una premessa: in un mondo impregnato di volubilità, il calcio è una delle manifestazioni in cui la mutevolezza dei sentimenti e delle opinioni trova sfogo in modo più naturale. Soprattutto quando si parla di allenatori: idoli un giorno, bolliti quello dopo. Come se la storia non contasse nulla. Come se la mente dei tifosi - e anche quella di alcuni addetti ai lavori - operasse con la stessa logica di quei sistemi di videosorveglianza che cancellano le immagini dopo 24 ore, facendo perdere traccia del passato. E così capita che, solo 3 mesi dopo l’inizio della nuova stagione, Arne Slot, l’uomo che a maggio ha condotto il Liverpool alla vittoria del 20° titolo, sia improvvisamente diventato vittima della tribù degli “out”, che spopola a ogni latitudine terrestre. No, non è uno scherzo: dopo sole 9 giornate di Premier, a Liverpool c’è già chi vorrebbe la testa dell’olandese. È chiaro che la mancanza di misura nel calcio è un’epidemia per cui non esiste vaccino.

Disastro Liverpool: sei ko nelle ultime sette

Detto questo, però, è sotto gli occhi di tutti che il Liverpool stia vivendo una vera e propria crisi di risultati - e forse anche d’identità - a cui, però, almeno mercoledì sera, nella sconfitta casalinga per 3-0 contro il Crystal Palace che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa di Lega, ha contribuito un po’ anche lo stesso Slot, lasciando a casa quasi tutti i big e optando per una squadra di ragazzini. Una scelta discutibile, in un momento in cui vi era il bisogno di una vittoria scacciapensieri. E invece è arrivata la 6ª sconfitta nelle ultime 7 partite: nell’ultimo mese, nessuna squadra dei 5 maggiori campionati europei ha fatto peggio. In più, dopo la gara, hanno fatto discutere le parole del tecnico, che ha implicitamente bocciato la campagna acquisti da mezzo miliardo di euro: "Ho visto la formazione del Man City - ha detto, riferendosi all’undici schierato da Guardiola contro lo Swansea - e non c’era nessuno dei titolari della partita giocata nel weekend, eppure sembrava la loro migliore formazione. Io, dopo aver fatto 2 sostituzioni, sono rimasto con 6 adolescenti".

Liverpool, Slot boccia la campagna acquisti da mezzo miliardo di euro

E allora è forse proprio dal faraonico mercato estivo che bisogna partire per analizzare la situazione dei Reds e tentare di darle un senso. Al momento, nessuno dei nuovi sta rendendo quanto - o più - dei colleghi che sono stati chiamati a sostituire. Anzi, alcune partenze hanno portato via ai Reds molto più di quanto ci si attendesse: Alexander-Arnold e Luis Díaz su tutte. E forse la scelta di spendere quasi 370 milioni di euro per 3 attaccanti (Isak, Wirtz ed Ékitiké) non si è rivelata così azzeccata, visto che fra i problemi maggiori di questo Liverpool vi è la tenuta difensiva: basti pensare che, nelle ultime 10 gare, i Reds hanno sempre subito gol. Oltre al difficile inserimento dei nuovi, vi è l’evidente calo dei campioni che già c’erano - da Salah a van Dijk, da Konaté a Mac Allister - e che sembrano sprofondati in una crisi tecnica apparentemente inspiegabile. O forse no. La verità è che, prima del grande mercato e dell’inizio di questa nuova stagione colma di ambizioni, la tragedia è entrata di prepotenza nello spogliatoio dei Reds: la perdita di Diogo Jota è un dolore non metabolizzato, che forse spiega anche molte delle difficoltà di una squadra che sembra essersi smarrita ben oltre ciò che può spiegarsi con semplici concetti di campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liverpool