Slot e il suo futuro al Liverpool: “Sono coinvolto”. Sul mercato: “Trattative con nuovi calciatori..."

Slot e il futuro al Liverpool

Arne Slot ha allontanato le voci che parlano di un possibile addio al termine della stagione, spiegando di avere motivi concreti per pensare alla permanenza ad Anfield. "Se mi aspetto di restare? Non devo decidere solo io, ma ho tutte le ragioni per credere che sarò l'allenatore del Liverpool la prossima stagione. Prima di tutto ho un contratto con questo club e poi ci sono le conversazioni che stiamo avendo con la società. Sappiamo dove andremo in tournèe, i nostri piani sono stati fatti, le trattative con nuovi giocatori sono in corso e io sono coinvolto".

Parole che confermano il rapporto ancora saldo con la dirigenza e la partecipazione attiva dell’allenatore nelle strategie future del club. La qualificazione alla Champions resta ora l’obiettivo prioritario per chiudere nel migliore dei modi una stagione caratterizzata da alti e bassi. Il tecnico olandese, pur consapevole delle difficoltà incontrate, continua quindi a guardare avanti con fiducia. Anche all’interno dello spogliatoio resta forte la convinzione di poter rilanciare il progetto già dalla prossima estate.

Le critiche e il peso dei risultati

Slot ha poi affrontato anche il tema delle critiche ricevute nel corso della stagione, riconoscendo il naturale peso delle aspettative in un club come il Liverpool. "Se non fai una stagione al massimo livello, soprattutto se la paragoni alla scorsa, allora non è stata una grande annata ed è normale che arrivino critiche. È così che funzionano le cose quando non vinci il campionato. Se un allenatore o un club non fanno una buona stagione, c'è sempre un dibattito. Non è solo a Liverpool, succede ovunque nel mondo". L’olandese ha quindi mostrato lucidità nell’analizzare il momento della squadra, senza nascondersi dietro gli alibi. Slot, però, sembra intenzionato a ripartire proprio dalle difficoltà vissute quest’anno per costruire una squadra ancora più competitiva. Intanto l'avversario di turno è l'Aston Villa, quinta a pari punti con i Reds: "Penso che uno dei motivi per cui sono in finale di Europa League e stanno andando così bene in Premier League sia perché hanno una grande rosa con molti giocatori bravi e dello stesso livello, alto. Se non lì hai, non puoi arrivare fino in finale di Europa League e fare un campionato di vertice".