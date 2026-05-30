Liverpool-Slot, è finita. Il club: "Decisione difficile". Ecco chi è in pole per la panchina dei Reds

La rivoluzione è servita. Dopo una stagione deludente, chiusa al quinto posto in Premier League e senza alcun trofeo nonostante un mercato da 481 milioni di euro, il Liverpool ha deciso di interrompere il proprio rapporto con Arne Slot. La dirigenza dei Reds si è già messa al lavoro per individuare il successore. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il lcub sta accelerando per Andoni Iraola, allenatore che negli ultimi anni si è messo in mostra alla guida del Bournemouth. Il tecnico spagnolo ha saputo valorizzare una rosa non costruita per competere ai vertici, portando il club a risultati storici fino alla conquista della qualificazione alle competizioni europee.
Il comunicato del Liverpool
Il Liverpool ha ufficializzato la separazione da Slot attraverso un lungo comunicato nel quale ha ripercorso il lavoro svolto dall'allenatore olandese: "Entrato a far parte del club nel giugno 2024, il tecnico ha conquistato il ventesimo titolo di campionato nella sua prima stagione, venendo nominato allenatore dell'anno dalla LMA. Nello stesso anno ha inoltre guidato la squadra fino alla finale di Carabao Cup e agli ottavi di finale di Champions League. Nel 2025-26, invece, sono arrivati la qualificazione alla Champions League e il raggiungimento dei quarti di finale della competizione europea, ma i risultati complessivi non sono stati ritenuti sufficienti per proseguire insieme".
I motivi dell'addio
Nella nota congiunta della proprietà si legge: "Che questa sia stata una decisione difficile per noi come club è ovvio. Il contributo che Arne ha dato al Liverpool nel tempo trascorso con noi è stato significativo, importante e, soprattutto per i tifosi e per noi, vincente". E ancora: "Fin dal primo momento in cui abbiamo incontrato Arne, è stato subito chiaro che si tratta di una persona che non si limita ad accettare le responsabilità, ma le abbraccia. Ciò è stato evidente quando ha accettato di assumere l'incarico di allenatore, quando ci ha guidato alla conquista del titolo di Premier League e per tutta la stagione appena conclusa, quando ha dovuto affrontare sfide e difficoltà considerevoli". La proprietà ha poi spiegato le ragioni dell'addio: "Allo stesso tempo, siamo giunti collettivamente alla conclusione che un cambiamento è necessario affinché il club possa continuare a progredire. Ripeto, va sottolineato che non si tratta di una decisione presa alla leggera, tutt'altro".
Iraola in pole per la panchina
Archiviata l'esperienza Slot, il Liverpool guarda ora al futuro. Secondo Nicolò Schira, il nome che sta guadagnando terreno è quello di Iraola, protagonista di un percorso di crescita costante con il Bournemouth. Lo spagnolo ha impressionato gli osservatori inglesi per la qualità del gioco espresso dalle sue squadre, oltre che per la capacità di valorizzare i giovani e per i risultati ottenuti con risorse nettamente inferiori rispetto alle grandi della Premier League. Il raggiungimento dell'Europa rappresenta il punto più alto di un progetto tecnico che ha attirato l'attenzione di diversi top club. Pronto un contratto fino al 2029 per il manager spagnolo, che ha rifiutato diverse offerte negli ultimi giorni (AC Milan, Crystal Palace, Bayer Leverkusen e Newcastle).
Nel frattempo, il Liverpool ha voluto salutare Slot con parole di grande stima: "Desideriamo cogliere questa opportunità per esprimere ufficialmente la nostra gratitudine ad Arne, che occuperà sempre un posto speciale nella storia di questo club come l'allenatore che ha portato il Liverpool alla conquista del suo ventesimo titolo di campionato". E infine: "Arne ci lascia con la nostra gratitudine, con un titolo di Premier League in bacheca e con la consapevolezza che lui e la sua famiglia saranno sempre i benvenuti ad Anfield". Parole che certificano il rispetto reciproco tra le parti, ma che non cancellano una decisione ormai presa: il Liverpool vuole cambiare direzione e Iraola, oggi, appare il principale candidato per guidare il nuovo corso dei Reds.
La rivoluzione è servita. Dopo una stagione deludente, chiusa al quinto posto in Premier League e senza alcun trofeo nonostante un mercato da 481 milioni di euro, il Liverpool ha deciso di interrompere il proprio rapporto con Arne Slot. La dirigenza dei Reds si è già messa al lavoro per individuare il successore. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il lcub sta accelerando per Andoni Iraola, allenatore che negli ultimi anni si è messo in mostra alla guida del Bournemouth. Il tecnico spagnolo ha saputo valorizzare una rosa non costruita per competere ai vertici, portando il club a risultati storici fino alla conquista della qualificazione alle competizioni europee.
Il comunicato del Liverpool
Il Liverpool ha ufficializzato la separazione da Slot attraverso un lungo comunicato nel quale ha ripercorso il lavoro svolto dall'allenatore olandese: "Entrato a far parte del club nel giugno 2024, il tecnico ha conquistato il ventesimo titolo di campionato nella sua prima stagione, venendo nominato allenatore dell'anno dalla LMA. Nello stesso anno ha inoltre guidato la squadra fino alla finale di Carabao Cup e agli ottavi di finale di Champions League. Nel 2025-26, invece, sono arrivati la qualificazione alla Champions League e il raggiungimento dei quarti di finale della competizione europea, ma i risultati complessivi non sono stati ritenuti sufficienti per proseguire insieme".