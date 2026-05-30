Liverpool-Slot, è finita. Il club: "Decisione difficile". Ecco chi è in pole per la panchina dei Reds

I motivi dell'addio

Nella nota congiunta della proprietà si legge: "Che questa sia stata una decisione difficile per noi come club è ovvio. Il contributo che Arne ha dato al Liverpool nel tempo trascorso con noi è stato significativo, importante e, soprattutto per i tifosi e per noi, vincente". E ancora: "Fin dal primo momento in cui abbiamo incontrato Arne, è stato subito chiaro che si tratta di una persona che non si limita ad accettare le responsabilità, ma le abbraccia. Ciò è stato evidente quando ha accettato di assumere l'incarico di allenatore, quando ci ha guidato alla conquista del titolo di Premier League e per tutta la stagione appena conclusa, quando ha dovuto affrontare sfide e difficoltà considerevoli". La proprietà ha poi spiegato le ragioni dell'addio: "Allo stesso tempo, siamo giunti collettivamente alla conclusione che un cambiamento è necessario affinché il club possa continuare a progredire. Ripeto, va sottolineato che non si tratta di una decisione presa alla leggera, tutt'altro".