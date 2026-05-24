Tottenham salvo, West Ham retrocesso, Sunderland in Europa League: Premier, tutti i verdetti

Il Tottenham di De Zerbi può festeggiare: gli Spurs stendono di misura l' Everton dei Friedkin e conquistano la salvezza in Premier League . A decidere l'incontro per i padroni di casa ci ha pensato Palhinha, che al 43' ha sbloccato la gara siglando di fatto l'unica rete del match. A retrocedere in Championship è il West Ham di Castellanos - autore del gol del vantaggio al 67' -, nonostante la vittoria per due a zero inflitta al Leeds . Di Bowen e Wilson gli altri due gol, vani ai fini della permanenza nella massima serie inglese per gli Hammers. La classifica recita Tottenham 41 punti - al 17° posto - e West Ham a quota 39 al terzultimo posto in classifica. Wolverhampton e Burnley le altre due retrocesse, protagoniste dell'1-1 andato in scena al Turf Moor: ha aperto le marcature Armstrong al 5', di Flemming il gol del pari definitivo al 47'.

Vincono United e Arsenal. City ko con l'Aston Villa

Il Manchester United vince e convince, conquistando l'ennesima vittoria sotto la guida di Carrick. I Red Devils stendono il Brighton al Falmer Stadium col punteggio di 3-0 grazie alle reti di Dorgu, Mbeumo e Bruno Fernandes. Lo United conclude il campionato al terzo posto in classifica alle spalle di Arsenal e Manchester City a quota 71 punti, conquistando l'accesso diretto in Champions League. Vincono anche i Gunners di Arteta in casa del Crystal Palace - che disputerà la finale di Conference League contro il Betis il prossimo 27 maggio - per 2-1, con Gabriel Jesus e Madueke; Mateta ha firmato il gol che ha dimezzato il vantaggio, con il punteggio rimasto poi invariato. Perde in casa all'ultima giornata il City di Guardiola: a stendere i Citizens ci ha pensato l'Aston Villa di Emery, che dopo la netta vittoria in finale di Europa League contro il Friburgo porta a casa tre punti di classe all'Etihad Stadium. Semenyo ha aperto le marcature, poi la doppietta di Watkins ha ribaltato il risultato nel 2-1 finale.

Bournemouth e Sunderland in Europa League, Chelsea fuori

Niente Europa per il Chelsea: i Blues perdono in casa del Sunderland col punteggio di 2-1, con i Black Cats che si aggiudicano lo scontro diretto e l'ultimo posto per l'Europa League. Il gol di Hume e l'autogol di Malo Gusto hanno steso il Chelsea, che con la sola rete di Palmer e l'espulsione di Fofana non sono riusciti ad evitare la pesante sconfitta. Pari tra Nottingham Forest e Bournemouth: il solito Gibbs-White ha aperto le marcature, Tavernier ha siglato il gol del pari definitivo, con le Cherries che volano in Europa League. Termina 1-1 anche tra il Liverpool ed il Brentford, con Curtis Jones - obiettivo dell'Inter - che ha sbloccato la gara al 58', a cui ha risposto Schade 5' più tardi. Il Fulham stende il Newcastle con Diop e Cairney a Craven Cottage, con la squadra di casa che conclude la sua stagione alle spalle del Chelsea all'11° posto in classifica.